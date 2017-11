Un ELEV îi dă PALME la FUND unei PROFESOARE. SCANDAL la o școală gimnazială din Teleorman. Ce spune directoarea

O școală din Teleorman este în centrul atenției din cauza evenimentelor întâmplate într-o clasă de studiu.





O profesoară a fost înjurată şi bătută de proprii elevi în sala de clasă. Ca povestea să fie completă, incidentul a fost filmat chiar de către unul dintre agresori.

Imaginile sunt surprinse la o școală gimnazială din comuna Poroschia, județul Teleorman.

Sfârșitul orei de educație civică a consemnat începutul calvarului pentru profesoară.

Elevii din clasa a VIII-a nu au lăsat-o pe aceasta să iasă din clasă, Mai mult, profesoara a fost lovită cu palmele de către un elev, apoi agresată verbal chiar de cel care filmează.

Profesoara pare că dorește să riposteze, însă elevii reacţionează mai rapid și mai violent. În momentul în care a vrut să ia telefonul din mâna elevului care filma, aceasta afost umilită verbal: "Nu atinge telefonul, că-l şifonezi, e auzit strigând către dascăl"

Personajele din video au fost recunoscute și a fost dezvăluit faptul că profesoara este suplinitoare la şcoala în cauză şi că are probleme în stăpânirea elevilor la cursuri. "Nu știe nici directoarea când s-a întâmplat, acum ce am văzut. Este profesor suplinitor la şcoala respectivă, este de anul acesta, are două ore", a spus Valeria Gherghe de la Inspectorul Școlar Teleorman, conform observator.tv.

Inspectoratul Judeţean Teleorman va demara o anchetă începând de luni.

