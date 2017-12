Profesoara INDECENTĂ și-a ademenit elevul într-o clasă goală și...„Am impresia ca i-a placut tot ce s-a intamplat”

O profesoară dintr-un orășel din SUA a șocat o întreagă comunitate, după ce i-a făcut unui elev de-al său o propunere indecentă.





Profesoara a fost acuzată că a agresat sexual doi frați, pe unul de 17 ani și celălalt de 15 ani. Adevărul a ieșit la iveală, după ce părinții au observat că este ceva în neregulă cu băieții.

Din discuția avută cu copiii, părinții au aflat cu stupoare că profesoara l-a invitat într-o sală de clasă goală. Profesoara i-ar fi zis să se întâlnească acolo și elevul de 15 ani să vină însoțit doar de fratele său.

Mai șocantă decât incidentul în sine este declarația profesoarei care a declarat că:

„Stiam ca e ziua lui, asa ca am vrut sa ii fac un cadou. L-am chemat intr-o clasa de la subsol si i-am spus sa vina insotit doar de fratele lui. Sincer, nu cred ca am gresit, am impresia ca i-a placut tot ce s-a intamplat”, a spus profesoara cu seninatate, potrivit Bzi.ro.

Dacă va fi găsită vinovată, profesoară riscă o pedeapsă usturătoare.

