Produse de Paște, vândute la Constanța. CARNE de MIEL din PORTBAGAJ, COZONACI ARTIFICIALI

Comisarii de la Protecția Consumatorilor Constanța au controlat, sancționat și au închis mai multe unități alimentare care comercializau produse pentru Paște, folosind produse chimice periculoase pentru sănătatea cumpărătorilor. Într-o piață din centrul orașului au găsit comercianți care vindeau miei, direct din portbagajul autovehiculelor.





Specialiștii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, Constanța, au descins în Piața Griviței, din centrul orașului, după ce au primit informații că din portbagajele unor mașini, sau direct din autoutilitare, comercianții vând cantități impresionante de carne de miel, bucăți, organe, practică interzisă de lege.”Problema care ne-a cutremurat este că majoritatea cărnurilor abatorizate era depozitată în portbagaj, la temperaturi de peste 20-25 grade Celsius, în mașini neautorizate. În consecință, cu ajutorul colegilor din Poliție și de la Jandarmerie, am procedat la oprirea comerțului, la suspendarea activității de comerț până am reușit să identificăm proprietarii mașinilor și am permis vânzarea celor care ne-au putut prezenta atestatele și certificatele emise de colegii de la Sanitar Veterinar”, a declarat șeful CJPC Constanța, Horia Constantinescu.

Comercianții verificați și găsiți în neregulă au făcut scandal, fiind necesară intervenția polițiștilor pentru potolirea spiritelor. Nu s-au aplicat sancțiuni pentru că oamenii au invocat lipsa condițiilor de depozitare din piață, care ar fi trebuit asigurate de Administrațai Piețelor din subordinea primăriei Constanța. Vânzătorii au fost conduși, cu tot cu mașini și marfă, în afara pieței, fără a exista certitudinea că nu își vor vinde marfa în altă parte. În Piața Km 4-5, din zona de sud a orașului, comisarii CJPC au închis o patiserie care comercializa sau pregătea, la comandă, cozonaci, checuri și alte prăjituri pentru Paște, folosind înlocuitori și ingrediente chimice. „Este de reținut că majoritatea consumatorilor trăiesc cu impresia că cumpără cozonaci proaspeți, dar aceștia sunt făcuți din tot felul de mix-uri, de făinuri și nuci care sunt la rândul lor făcute din semințe de grâu și toate lucrurile îmbracă forma unei prestări de servicii de practici comerciale înșelătoare”, a explicat șeful CJPC, Horia Constantinescu.

Patiseria a fost închisă și amendată cu 5000 de lei pentru practici comerciale înșelătoare și cu 8000 de lei pentru depozitare și prestare de servici periculoase, fiind retrase 35 kilograme de produse neconforme. În a treia locație controlată de comisarii de la Protecția Consumatorilor, Piața Balada, au fost închise trei magazine care comercializau lapte, produse lactate și derivate din lapte, din cauza unor “condiții periculoase pentru sănătatea umană”. Produsele care nu prezentau nici un documen, au fost retrase de la vânzare, conform legii. “Nu putem încuraja comerțul de sub tejghea, la temperaturi nepotrivite, transformând produsele în mărfuri cu potențial periculos pentru sănătatea consumatorului. Am găsit lucruri care derapează de la normele de bun simț. Trebuie să le atragem atenția că trebuie să respecte consumatorul”, a precizat Horia Constantinescu.

