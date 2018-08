Procurorul „Portocală”, IRONIZAT de o judecătoare a Înaltei Curți. „Dar dvs. nu făceați așa?”

Judecătoarea Simona Neniţă de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins ieri contestaţia formulată de procurorul Mircea Negulescu împotriva controlului judiciar impus de procuroarea Elena Iordache de la Parchetul General.





Judecătoarea s-a pronunţat după o şedinţă de judecată în care a făcut remarci stranii la adresa procurorului acuzat de abuzuri şi care s-a plâns în faţa instanţei, la rândul lui, de abuzuri. „Dar dvs. nu făceaţi aşa?”, i-a replicat judecătoarea Neniţă procurorului Negulescu, informează go4media.ro.

Procurorul Mircea Negulescu, inculpat pentru fabricare de probe si represiune nedreaptă, în faţa instanţei:

„Există din punctul meu de vedere o problemă tehnică. Pe tot parcursul urmăririi penale, din 23 iunie 2018 mi-a fost încălcat dreptul la apărare de către organul de urmărire penală. Din acte puteţi observa că pe 23 iulie a fost extinsă urmărirea penală şi continuată in rem faţă de o nouă infracţiune. Apoi s-a continuat urmărirea penală in personam pe 24 iulie, iar pe 25 iulie am dobândit calitatea de inculpat, fără că înainte să îmi fie adusă la cunoştinţă calitatea de suspect. Abia în data de 27 iulie mi s-a adus la cunoştinţă. Extinderea a fost bazată pe un proces verbal de sesizare din oficiu. Judecătorul de drepturi şi libertăţi nu se poate pronunţa pe legalitatea punerii în mişcare a actiunii penale, însă puteţi analiza actele subsecvente. Ordonanţa prin care s-a dispus controlul judiciar este lovită de nulitate absolută deoarece când mi s-a adus la cunoştinţă, am cerut organului de urmărire penală, am cerut termen pentru a-mi construi apărarea. Mi s-a refuzat, deci invoc un motiv de nulitate.

În subsidiar, referitor la această măsură, am scris în plângere inclusiv motivele de netemeinicie, faptele pretins comise au fost săvârşite în anul 2015, statutul meu personal şi profesional s-a schimbat în totalitate, nu mai activez in procuratură de un an şi cinci luni, nu există pericolul social, sunt suspendat din funcţie. În toată perioada din 2015 până acum persoanele care fac acuzatii au ieşit public şi au pus presiune. Este evident că restrângerea drepturilor şi libertăţilor în cazul meu este netemeinică. Am grad de PICCJ din 2009, am fost procuror inspector. Am venit mereu la Parchet, am mers la acţiunile disciplinare. Este evident motivul de nulitate absolută, singurul remediu este admiterea plângerii. Sunt emoţionat, după 20 de ani de magistratură, am ajuns în pozitia de inculpat în faţa dvs”.

Judecătoarea Simiona Neniţă: „Aţi scris în plângere <>…”

Procurorul Mircea Negulescu: „Îmi cer scuze, port ochelari, sunt şi obosit, şi stresat….”

Judecătoarea Simiona Neniţă: „Era doar o remarcă…”

Avocata din oficiu a lui Mircea Negulescu: „Nu se impune măsura, nu mai îndeplineşte funcţia de procuror de aproape un an şi jumătate, a avut o conduită demnă, nu s-a apărat în spaţiul public. Considerăm că măsura nu este nici necesară, nici proporţională cu faptele, nu reprezintă un pericol, nu are cum să influenţeze ancheta şi nici nu există pericolul să se sustragă. Considerăm că nu sunt probe pentru a contura suspiciunea rezonabilă că se impune restrângerea libertăţii de mişcare.”

Procuroarea Elena Iordache de la Parchetul General: „Măsura a fost luată pentru infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, săvârşite de un procuror dintr-o unitate de elită. Sunt două ordonanţe de extindere. Vreau să subliniez că la pagina 2 spune avocatul că inculpatul nu recunoaşte faptele, dar la parchet s-a prevalat de dreptul la tăcere, spune că s-a prezentat mereu, este adevărat. Spune că, deşi organele de urmărire cunosc adresa sa, până acum nu a primit răspunsuri la solicitările lui. Precizăm că nu ştim exact unde locuieşte, are reşedinţa în Ploiesti, dar nu locuieşte în fapt acolo.”

Procurorul Mircea Negulescu: „Am depus ieri la parchet adresa, tocmai pentru a respecta controlul.”

