UPDATE. Procurorul ”Portocală” a ajuns la ÎCCJ: ”Măsura e nelegală”

Procurorul Mircea Negulescu a ajuns marţi dimineaţa la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde contestă măsura controlului judiciar impusă de Parchetul General. La intrare, acesta a declarat că măsura este una "nelegală", pentru că nu există probe la dosar, arată Știripesurse.ro.





UPDATE. Mircea Negulescu a făcut, marți, primele declarații după ce a contestat controlul judiciar.

"Am explicat doamnei procuror că resimt nevoia să ne dea un termen ca să-mi angajez un apărător, pentru că erau o grămadă de învinuiri care mi se aduceau în 50 de minute. Nu văzusem materialul probator, nu văzusem absolut nimic. Am simțit că nu mă pot apăra singur. Ar fi trebuit să-mi pună un apărător din oficiu", a spus Mircea Negulescu, în fața jurnaliștilor, conform Dcnews.ro.

Procurorul ”Portocală” a mai afirmat și că "Frații Cosma mint! Amândoi. Și am să dovedesc acest lucru", iar când a fost întrebat dacă a avut o relație cu Andreea Cosma a replicat că acest lucru îl va spune ”unde trebuie”.

”Am făcut o solicitare doamnei procuror să se sesizeze din oficiu împotriva lui Vlad Cosma pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, adică fals în înscrisuri sub semnătură privată, ultraj judiciar și... nu mai știu, că sunt și emoționat", a mai zis Negulescu, potrivit aceleiași surse.

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, luni, suspendarea din funcţie a fostului şef al DNA Ploieşti Lucian Onea şi a procurorului ”Portocală”, Mircea Negulescu. Măsura a fost luată după ce vineri, cei doi, Onea și Negulescu, au fost chemaţi la Parchetul General, iar aici au fost anunţaţi că au fost plasaţi sub control judiciar. Durata măsurii este de 60 de zile. Potrivit unui comunicat al Parchetului General, celor doi li s-au impus, printre altele, următoarele obligaţii: să nu comunice între ei şi, respectiv, cu anumite persoane menţionate în ordonanţe, să nu exercite profesia de procuror, să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme. Lucian Onea este acuzat de participaţie improprie, sub forma complicităţii, la săvârşirea infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare, represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă, iar Mircea Negulescu este cercetat pentru participaţie improprie, sub forma complicităţii, la săvârşirea infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare şi complicitate la infracţiunea de represiune nedreaptă, arată sursa citată. Parchetul General susţine că, în anul 2015, Lucian Onea şi Mircea Negulescu au determinat prin constrângere un martor, Vlad Cosma, ameninţându-l în mod direct că o vor inculpa pe sora acestuia, Andreea Cosma, să întocmească în fals o sesizare pe un alt nume şi tabele/liste cu alegători din Republica Moldova, documente din care să rezulte că alegătorii ar fi primit bani drept "mită electorală". Documentele au fost expediate prin fax şi poştă din Chişinău la Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti. Parchetul mai arată că, deşi ştia că probele sunt mincinoase, Onea a solicitat Tribunalului Prahova arestarea preventivă a unui inculpat pentru infracţiunea de corupere a alegătorilor.

