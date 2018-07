Procurorii DIICOT l-au întrebat pe Ludovic Orban despre „clanul toxic”

Ludovic Orban a fost audiat, ieri, la DIICOT, timp de mai bine de o oră.





„Am dat o declaraţie, am răspuns la toate întrebările la care am putut să răspund. Ar fi culmea să spun ce m-au întrebat, ce am răspuns. (...) Am dat un răspuns cât se poate de clar, atunci când un clan toxic îşi bate joc de România şi afectează interese fundamentale ale României, nu pot să stau cu mâinile în sân să mă fac că nu văd când sunt afectate interesele României pentru interesele personale ale unui lider politic sau altul”, a declarat Ludovic Orban.

Procurorii au început urmărirea penală in rem din data de 7 iunie pentru înaltă trădare şi divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională.

În plângere Ludovic Orban îi acuză pe Liviu Dragnea şi pe premierul Viorica Dăncilă de „difuzarea de informaţii cu caracter secret, uzurparea de funcţie şi refuzul de informare a Preşedintelui României” în cazul memorandumului privind mutarea Ambasadei Israelului.

