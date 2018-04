MESAJ IMPORTANT: Procurori, RETRAGEŢI dosarele făcute cu SRI sau ajungeţi INCULPAŢI

Procurorii DNA şi din alte parchete, care au realizat, în baza protocoalelor semnate de Maior – Coldea – Kovesi, dosare împreună cu ofiţeri de informaţii din SRI, se află în faţa dilemei vieţii lor. Dacă nu îşi retrag imediat dosarele pe care le-au trimis la instanţă sau nu renunţă la acuzaţiile şi probele obţinute ilegal în colaborarea cu SRI, vor risca să ajungă inculpaţi pentru abuz în serviciu, represiune nedreaptă şi alte infracţiuni ce ţin de înfăptuirea actului de justiţie. Acesta este mesajul lui Răzvan Savaliuc pentru procurorii care au lucrat pe baza protocoalelor.





"(...) Dezastrul e total pentru DNA si parchetele care au lucrat cu SRI pe protocol. Totul e ilegal. Totul e lovit de nulitate absoluta. Daca procurorii de caz vor putea invoca faptul ca o decizie a Curtii Constitutionale obliga doar pentru viitor – fapt care ramane de vazut daca va fi acceptat in instante in conditiile in care protocoalele care au adaugat la lege sunt vadit ilegale – de azi inainte orice procuror care a lucrat dosare cu sprijinul SRI poate ajunge inculpat daca nu va retrage imediat dosarele si probele pe care le-a instrumentat ilegal".

La treaba procurori!

"Faceti repede ce e de facut ca sa va mai salvati sau veti ajunge tinta unor plangeri penale ori mai rau sa fiti inculpati. Armata de procurori DNA, cu cas la gura, adusi cu 6 ani vechime in magistratura (calculata anacronic cu tot cu perioada de scolarizare de la INM si cea de stagiatura) este prima vizata. 75% din efectivele de procurori DNA sunt pe calapodul asta. Niste amatori cu 5000 de euro pe luna in buricul Bucurestiului, cu casa si masina la scara, ca sa incalce legea intr-o veselie! Si sa incaseze nenumarate achitari. Normal ca astia au agreat sa lucreze cu totii pe protocol fara sa gandeasca prea mult! Si au inghitit cu pluta cu tot protocolul, s-au crezut cei mai tari cand au inhatat vreun demnitar sau magistrat pe maculatura servita de SRI si pentru care trebuiau sa raporteze la 60 de zile ofiterilor de informatii ce progrese au mai facut (...), a scris Răzvan Savaliuc.

Pagina 1 din 1