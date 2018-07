Procurorii CSM, „DUMNEZEII din ROMÂNIA”. Cum au ÎNCĂLCAT LEGEA pentru a o SALVA pe KOVESI, după ce aceasta a SFIDAT DECIZIA CCR

În urma unor investigații, jurnaliștii de la Lumea Justiției au descoperit că procurorii CSM au încălcat legea când au decis să o salveze pe Laura Codruța Kovesi și să respingă acțiunea disciplinară a Inspecției Judiciare, prin care era solicitată sancționarea fostei șefe DNA, pentru încălcarea unei decizii CCR.





Redacția Lumea Justiției a formulat o plângere penală împotriva Secției pentru procurori a CSM, care la data de 25 iulie 2018, în unanimitate, a respins acțiunea disciplinară a Inspecției Judiciare, înaintată la sesizarea redacției, prin care s-a solicitat sancționarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, pentru încălcarea deciziei CCR 611/2017, care a obligat-o să se prezinte la Comisia specială de anchetă a Parlamentului României.

„Consideram ca membrii Sectiei de procurori a CSM Codrut Olaru, Cristian Ban, Andrei Solomon, Florin Deac si Tatiana Toader se fac vinovati de savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu (prin incalcarea ar. 99 din Legea 303/2004) si constituire de grup infractional organizat, prevazute de art. 297 si 367 Cod penal. Consideram ca pentru solutia lor, care a scandalizat societatea romaneasca, nu doar ca s-a atentat la suprematia si egalitatea cetatenilor in fata legii, ci mai ales ca prin ajutorul dat numitei Laura Kovesi, care a sfidat Parlamentul Romaniei si Decizia Curtii Constitutionale a fost decredibilizata increderea natiunii in institutia CSM; interesele legitime ale cetatenilor au fost grav afectate prin subminarea suprematiei legii; s-a comis o discriminare in raport cu persoane care au fost sanctionate pentru incalcarea unor decizii ale CCR; s-a transmis in societate a ideii ca legea fundamentala poate fi incalcata oricand de un procuror”, scrie Luju.

„Foarte important, am solicitat in cadrul cercetarilor penale ce vor fi efectuate, sa se verifice cati membri ai Sectiei pentru procurori a CSM fac obiectul unor dosare penale aflate in lucru la DNA, situatie fata de care fapta de abuz in serviciu sesizata poate urmari in opinia noastra si interesul personal al unor procurori din CSM de a obtine solutii favorabile in dosarele instrumentate de procurorii DNA, in schimbul absolvirii de raspundere a fostei sefe a DNA”, mai menționează sursa citată.

Sesizarea integrală:

SESIZARE PENALA

Impotriva numitilor:

- CODRUT OLARU – procuror, vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, presedinte al Sectiei pentru procurori;

- CRISTIAN MIHAI BAN – procuror, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, sectia pentru procurori;

- FLORIN DEAC – procuror, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, sectia pentru procurori;

- ANDREI NICOLAE SOLOMON – procuror, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, sectia pentru procurori;

- TATIANA TOADER – procuror, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, sectia pentru procurori,

care se fac vinovati, in opinia noastra, de savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si constituire de grup infractional organizat, prevazute de art. 297 (1) si 367 (1) si (3) Cod penal

Motivele sesizarii:

La data de 15.11.2017, subscrisa am formulat la Inspectia Judiciara o sesizare impotriva procurorului sef al DNA Laura Codruta Kovesi cu privire la abaterile disciplinare prevazute de art. 99 lit. a) si ș) din Legea nr. 303/2004, republicata, respectiv pentru:

a) manifestarile care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu;

ș) nerespectarea deciziilor Curtii Constitutionale ori a deciziilor pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in solutionarea recursurilor in interesul legii;

In cuprinsul sesizarii adresate Inspectiei Judiciare de catre subscrisa, la 15.11.2017, am aratat:

< 17, Comisia speciala de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009, a invitat-o pe procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi sa se prezinte in fata Comisiei in data de 15 noiembrie 2017, orele 10.30 la Sala “Mihai Viteazu” din Palatul Parlamentului.

In invitatia trimisa, Comisia a pus in vedere procurorului sef al DNA dispozitiile obligatorii ale Deciziei CCR nr. 611 din 3.11.2017

