Probleme între Iohannis și Dăncilă. Premierul lansează acuzații GRAVE după întânirea cu președintele: „Poţi să-ţi pierzi încrederea!”

Viorica Dăncilă vine cu precizări după întâlnirea pe care a avut-o recent cu preşedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.





Premierul susține că discuţiile purtate în şedinţă nu au fost redate corect în comunicatul de presă şi acuză lipsa unui răspuns din partea preşedintelui.

„Am vorbit despre legea salarizării, chiar eu am menţionat principiile care au stat la baza legii (...) A discutat doamna ministru Vasilescu despre probleme concrete pe sănătate, pe educaţie, unde au fost nemulţumiri. A fost o discuţie calmă, foarte aşezată. Domnul preşedinte a spus că dacă e o lege a salarizării unitare este bine să nu o mai modificăm. Am fost foarte uimită de comunicatul care a apărut, ceea ce m-a condus la ideea că a fost făcut înainte. De aceea am şi solicitat să se redea public stenogramele discuţiei pentru că nu mi se pare productiv ca eu să spun într-un fel, domnul preşedinte să spună în alt fel. Nu am avut niciun răspuns. Eu am convingerea că domnul Iohannis a fost informat.

Discuţia a fost calmă, discuţia a fost constructivă. (...) Am avut senzaţia că domnul preşedinte a fost de acord cu ce am discutat. Comunicatul putea să redea realitatea şi aşa era corect pentru că eu mi-am propus o bună cooperare. Când discuţia este pe anumiţi termeni şi apar aceste lucruri în comunicat, poţi să-ţi pierzi încrederea. Iar eu nu vreau să-mi pierd încrederea” a precizat Viorica Dăncilă la Antena 3.

