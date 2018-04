Proba de imaginație la cinema

Patru din filmele care vor avea premiera în această a doua jumătate a lunii aprilie vor prilejui cinefililor reîntâlnirea cu actori celebri. Toate, însă, au un element comun: au pus la grea încercare imaginația regizorilor.





Săptămâna aceasta este programată lansarea oficială a „Rampage”, o aventură științifico-fantastică care, însă, s-ar putea transforma oricând în realitate. Atunci când trei animale din specii diferite sunt infectate cu același patogen extrem de periculos, un primatologist (om de știință care studiază viața primatelor, conform definiției) și un genetician fac echipă pentru a le împiedica să distrugă Chicago-ul. Tema epidemiei devastatoare care poate distruge omenirea nu e nouă, dar sub regia lui Brad Peyton și cu un foarte activ Dwayne Johnson în rolul principal, șansele ca „Rampage” să fie un film interesant și amuzant, pe alocuri, cresc exponențial.

Răzbunătorii se întorc pentru marele final

„Avengers: Infinity War” este, poate, cel mai așteptat film din franciza Marvel de anul acesta. Este, de fapt, prima parte din ultima bătălie dată pentru salvarea omenirii de Căpitanul America, Omul de Oțel, demizeul Thor, uriașul verde Hulk, Pantera Neagră, Șoimul și Văduva Neagră.

Din păcate, știm deja că unii dintre eroii favoriți vor muri, evident, în film. Cert e că de data aceasta Răzbunătorii și aliații lor trebuie să se sacrifice în încercarea de a-l opri pe puternicul Thanos care are ambiția să ruineze universul.

Filmul are doi regizori, Anthony și Joe Russo, iar în rolurile principale revin pe marile ecrane, printre alții, românul Sebastian Stan, Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, , Robert Downey Jr. și Elizabeth Olsen. Ca fapt divers, Sebastian Stan va fi invitatul de onoare al celei de-a doua ediții a American Independent Film Festival care va avea loc la București între 27 aprilie și 3 mai 2018.

„Backstabbing for Beginners” este un film din categoria Dramă plus Istorie plus Thriller. Este povestea unui tânăr coordonator de program de la Organizația Națiunilor Unite care descoperă, din întâmplare, o conspirație mondială în jurul rezervele de petrol din Irak. Sub bagheta regizorului Per Fly, cinefilii îi vor revedea pe: tânărul actor Theo James (partenerul lui Kate Backinsale din „Unverworld” ultimul episod), Ben Kingsley (care întruchipa Mandarinul în Omul de Oțel 3), Jacqueline Bisset și Rossif Sutherland.

Ultimul, dar nu și cel din urmă, „Kings”, un film interzis minorilor, din categoria „Crime, dramă, romance și thriller”, aduce în prim plan viața unei familii adoptive din sudul Los Angelesului, cu câteva săptămâni înainte ca în oraș să izbucnească scandalul declanșat de arestarea „folosind forță excesivă” a motociclistului de culoare Rodney King.

Regia peliculei este semnată de regizoarea turcă Deniz Gamze Ergüven, iar în rolurile principale apar răvășitoarea Halle Berry și faimosul Daniel Craig (faimosul agent 007), alături de mai puțin cunoscuții Lamar Johnson și Kaalan Walker.

