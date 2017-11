Va fi NUNTA ANULUI. Anunțul OFICIAL a fost făcut. Când se CĂSĂTORESC PRINȚUL și ACTRIȚA din Suits / VIDEO

Prințul Harry al Marii Britanii se căsătorește cu prietena lui, actrița americană Meghan Markle, a anunțat Prințul Charles, citat de BBC.





Harry, în vârstă de 33 de ani, al cincilea în linia de moștenitor la tronul Regatului Unit, se va însura cu actrița americană Meghan Markle (36 de ani), în primăvara anului 2018, și cei doi vor locui la Nottingham Cottage, lângă Palatul Kesington din Londra.

Meghan este cunoscută în special pentru rolul său din serialul „Suits”.

Cei doi tineri, care sunt împreună din 2016, s-au logodit la începutul acestui luni.

Prințul Harry a declarat că este „încântat să anunțe” logodna și că a primit binecuvântarea din partea părinților lui Meghan.

Doar regina și „alți membri apropiați ai familiei” au știut, inițial, despre logodna celor doi tineri, care a avut loc la Londra.

Anunțul vine de la Clarence House, reședința oficială a Prinţului de Wales, a Ducesei de Cornwall şi a prinţilor William şi Harry,și precizează că detalii legate de data nunții vor fi anunțate la momentul potrivit.

Regina și Ducele de Edinburgh au declarat că sunt „încântați și se bucură pentru cuplu, urându-le multă fericire”, conform unui purtător de cuvânt al Palatului Buckingham, scrie BBC.

Prințul William și Catherine, Ducesa de Cambridge, s-au arătat și ei „foarte bucuroși pentru Harry și Meghan”, adăugând că „este extraordinar că au reușit să o cunoască mai bine pe Meghan și să vadă cât de fericiți sunt cei doi împreună”.

Prințul și actrița americană au apărut pentru prima oară în public, ca și cuplu, în luna septembrie.

Ei au fost văzuți împreună la ceremonia de deschidere a Jocurilor Invictus, la Toronto, un eveniment sportiv internațional, organizat de Prințul Harry pentru soldații răniți în războaie.

La începutul lunii septembrie, actrița americană a vorbit despre dragostea ei pentru Harry, pentru prima oară, mărturisind pentru revista Vanity Fair: „Suntem doi oameni cu adevărat îndrăgostiți și fericiți!”.

Cine este aleasa prințului?

Markle, care joacă rolul lui Rachel Zane în serialul dramă „Suits” (Costume), s-a născut în 4 august 1981 și a crescut în Los Angeles, iar acum trăiește în Toronto.

Tatăl ei a fost operator și a realizat imaginea filmului din anii 1980 „Married...with Children” (Al Bundy), iar prima ei apariție televizată în SUA a avut loc într-un episod din serialul medical „General Hospital” în 2002, înainte de a obține roluri înseriale binecunoscute precum „CSI. Fără urmă” și „Castle”.

Markle a început să apară în producții de la Hollywood, printre care „Get Him To The Greek", „Remember Me" și „Horrible Bosses", dar și în seria SF „Fringe”, în care a jucat rolul unei agente FBI, Amy Jessup.

În 2011, Meghan s-a căsătorit cu producătorul de cinema Trevor Engelson, după ce au fost prieteni timp de 7 ani, dar au divorțat doi ani mai târziu.

