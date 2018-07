Primele măsuri ale guvernului. Ajutoare de urgență în limita a 6 milioane de lei pentru localitățile inundate

Guvernul va aproba, în şedinţa de joi, o hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă în limita sumei de 6 milioane de lei pentru persoane care se află în situaţii de necesitate ca urmare a inundaţiilor, a alunecărilor de teren şi a fenomenelor meteorologice deosebite, a anunţat premierul Viorica Dăncilă





Guvernul va aproba, în şedinţa de joi, o hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă în limita sumei de 6 milioane de lei pentru persoane care se află în situaţii de necesitate ca urmare a inundaţiilor, a alunecărilor de teren şi a fenomenelor meteorologice deosebite, a anunţat premierul Viorica Dăncilă, potrivit agerpres.ro „Vom aproba astăzi, printr-o hotărâre de Guvern, promovată de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, acordarea unor ajutoare de urgenţă în limita sumei de 6 milioane de lei pentru sprijinirea familiilor şi persoanelor singure care se află în situaţie de necesitate ca urmare a inundaţiilor, alunecărilor de teren şi fenomenelor meteorologice deosebite", a declarat Dăncilă la începutul şedinţei de Guvern. Şefa Executivului a amintit că a mers, la începutul săptămânii, în zonele inundate şi a constatat că pagubele sunt foarte mari, informeaza Ministerul Afacerilor Interne „Am mers, la începutul săptămânii, în zonele inundate, împreună cu mai mulţi colegi, am stat de vorbă cu oamenii. Pagubele produse de inundaţii sunt foarte mari şi oamenii se uită cu speranţă la noi, au nevoie să ştie că se pot baza pe noi şi să arătăm solidaritate faţă de ei, faţă de cele întâmplate. Am luat decizia să intervenim rapid. (...) Avem deja pregătite măsuri pe care le vom adopta astăzi în şedinţa de Guvern. Aşteptăm, în acelaşi timp, evaluările pentru infrastructură, pentru că sunt zone în care apele nu s-au retras şi nu putem face aceste evaluări. Ajutoarele pe care le oferim constau în alimente, apă, locuinţe modulare, dotarea acestora", a spus Dăncilă. Ea a mulţumit forţelor de intervenţie de la MAI, MApN şi IGSU care "au acţionat prompt şi au oferit un sprijin imediat celor afectaţi". „Forţele de intervenţie au fost suplimentate pentru ca oamenii să treacă mai repede de aceste necazuri. Am discutat şi cu doamna comisar Corina Creţu, dar şi cu vicepreşedintele Comisiei Europene, Sefcovic, pentru accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene. Procedurile sunt în derulare, dar (...) fondurile vin mult mai târziu, iar oamenii au nevoie de aceste fonduri şi de ajutor imediat", a arătat Dăncilă. Totodată, premierul a precizat că este nevoie "de o schimbare de optică" şi să se pună accentul mai mult pe prevenire, decât pe înlăturarea efectelor inundaţiilor. „Am cerut o evaluare completă a situaţiei zonelor de risc de inundaţii, trebuie să vedem cu exactitate unde pot apărea în viitor probleme cu digurile pentru a interveni în consolidarea lor. Pe baza acestei evaluări complexe a Apelor Române, vom interveni în consolidarea sau chiar în construirea unor diguri, acolo unde riscurile să se producă inundaţii sunt ridicate", a mai afirmat Dăncilă.

UPDATE Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de la Rezervele de Stat pentru comunitățile afectate de inundații Guvernul a aprobat în ședința de astăzi, 5 iulie a.c., scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău, Covasna, Dâmboviţa şi Neamţ. Ajutoarele au fost acordate pe baza solicitărilor instituțiilor prefectului din județele respective privind acordarea imediată a unor ajutoare umanitare de urgenţă, necesare pentru persoanele afectate de inundații. Valoarea totală a ajutoarelor este de 767.700 lei, acestea constând în alimente (1.041 Kg de conserve de carne, 120 de Kg conserve de pate de ficat, 2.200 de Kg de făină), apă minerală (24.585 litri), materiale de construcții (117.825 tone de var, 385 tone de ciment, 29.017 mc de cherestea, BCA etc.), 15 locuințe modulare și dotarea aferentă a acestora: paturi, saltele, pături, lenjerie de pat, aragazuri şi butelii etc. Pe lângă cele 15 locuințe modulare scoase de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, 19 persoane care au rămas fără adăpost în urma inundațiilor au fost găzduite în 6 locuințe modulare care se aflau în custodia Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Transportul produselor până la destinaţie se asigură cu mijloace de transport puse la dispoziţie de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale sau de alte structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. În urma fenomenelor hidrometeorologice din perioada 27 iunie – 5 iulie a.c., au fost afectate 302 de localități din 35 județe, precum și municipiul București, cele mai dificile situații fiind înregistrate în județele Bacău, Botoșani, Covasna, Neamț, Mureș, Suceava, Teleorman și Vrancea. Pentru limitarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice au acționat, în medie zilnic, peste 11.000 lucrători MAI (pompieri, polițiști, polițiști de frontieră și jandarmi) cu aproximativ 4.300 de mijloace. Din cauza efectelor fenomenelor extreme au fost evacuate preventiv, în toată această perioadă, 906 persoane. Inundațiile au afectat 792 locuințe, 575 anexe gospodărești, 16 obiective economice și sociale, 389 subsoluri, 2.877 curți, 86 autovehicule, 107 poduri/podețe, precum și tronsoane de pe 25 drumuri naționale, 26 drumuri judeţene şi 90 străzi/drumuri comunale. În prezent, se mai înregistrează efecte în 20 localități din 18 județe (Alba, Bacău, Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Galați, Harghita, Ilfov, Ialomița, Neamț, Prahova, Suceava, Vâlcea, Vrancea) și în mun. București, fiind afectate 9 case, 30 curți, 50 gospodării, 9 poduri/podețe, precum și 10 tronsoane de drum național, 13 tronsoane de drum județean și 1 sector de cale ferată. Rămân în continuare evacuate 76 persoane în localitatea Băcel, jud. Covasna. Efectivele MAI și autoritățile locale continuă intervențiile pentru înlăturarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase.

