PRIMELE IMAGINI cu Ionela Prodan după ce s-a AFLAT că e GRAV BOLNAVĂ. Pozele au fost publicate de fiica sa - Foto

Au apărut primele imagini cu Ionela Prodan după ce s-a scris că e grav bolnavă, internată la spitalul Elias. Interpreta de muzică populară ar avea probleme la pancreas și ficat.





Anamaria Prodan a publicat în mediul online mai multe poze în care apare mama sa și doi dintre copiii ei, plus un mesaj amuzant. „Când nepoții au probleme, Buni Ionela analizează situația și face dreptate!!!”.

În vârstă de 70 de ani, Ionela Prodan a spus că după ora şapte nu mai mănâncă nimic, iar după ora 22 nu mai bea nici apă. „(…). Ouă nu mănânc multe, două-trei pe săptămână. (…). Păi, dacă am ajuns la 65, deci, am slăbit vreo 25. Da, cum să nu… am fost la nutriţionist. (…). Faptul că nu am făcut apel la micşorarea stomacului, faptul că am mâncat puţin şi des m-a făcut să mă accept. După ora 6-7 nu mai mănânc nimic, până la 22 mai beau doar apă.„, a mai dezvăluit cântăreaţa de muzică populară.

Zilele trecute Ionela Prodan a fi fost internată în spital, unde ar fi fost diagnosticată cu metastaze pancreatice. Aceleași surse dădeau ca sigur faptul că interpreta de muzică populară este într-o stare foarte gravă și că își trăiește ultimele zile de viață.

„Mama nu are nicio metastază, astea sunt pure golănii. Eu sunt la Sibiu acum, am fost plecată cu munca. Să fim serioși, dacă mama avea așa ceva, eu o lăsam singură? Da, este internată în spital, dar în niciun caz nu este pe moarte, așa cum s-a spus.

Este chiar binișor, sub stricta atenție a unei echipe foarte bune de medici. Nu pot sta nonstop cu mama la spital, dar vorbim în permanență la fel. Toată lumea să se liniștească. Mama nu are vreo boală terminală”, a spus Anca conform Cancan.ro.

Ionela Prodan este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară de la noi din ţară. Ea a colaborat, de-a lungul timpului, cu mulţi cântăreţi de muzică populară celebri din România, printre care şi regretatul Ion Dolănescu.

