PRIMELE IMAGINI cu accidentul lui George Clooney

Au apărut primele imagini, surprinse de camerele CCTV, cu accidentul în urma cărora cunoscutul actor american, George Clooney, a fost spitalizat de urgență. Evenimentul s-a petrecut marți, când actorul in vârsta de 57 de ani a fost aruncat de pe scuterul pe care îl conducea, după ce a fost lovit frontal de o mașina, marca Mercedes.





Accidentul a avut loc în Costa Corallina, pe insula Sardinia, unde George Clooney lucrează la producția unui serial TV, ,,Catch-22” bazat pe cartea lui Joseph Heller. In imaginile surprinse de camerele video se poate vedea cum automobilul îl lovește puternic pe actor, iar acesta este aruncat în aer câțiva metrii, se prăbușește pe parbrizul mașinii, iar apoi pe șosea.

Antonello Viglino, ce conducea automobilul marca Mercedes în timpul impactului susține că a fost orbit de soarele puternic, nemaiavând posibilitatea de a vedea drumul.

Actorul a fost dus la un spital din apropiere, prezentând răni minore, unde a primit îngrijiri speciale. Acesta a fost lăsat ulterior sa plece acasă.

George Clooney se află în Sardinia cu soția sa, Amal, și cu cei doi gemeni, Ella și Alexandru, în vârsta de un an. Purtătorul său de cuvânt, Stan Rosenfield, a declarat pentru The Associated Press că actorul se recuperează alături de familia sa și că va rămâne în continuare pe insula mediteraneeană, pentru a-și termina proiectul.

