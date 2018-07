Primele declarații făcute de Cristiano Ronaldo după ce a ajuns la Torino. „Vreau să marchez ISTORIA acestui club”

Cristiano Ronaldo a vorbit, luni, despre planurile pe care le are în postura de jucător al clubului Juventus Torino și a afirmat că vrea să intre în istoria piemontezilor.





Cristiano Ronaldo a efectuat, luni, vizita medicală, la Torino, acolo unde a fost întâmpinat cu entuziasm de suporteri, oficiali și presă. Portughezul a vorbit despre planurile pe care le are ca jucător al lui Juventus și a precizat că vrea să facă parte din galeria marilor jucători care au evoluat pentru „Bătrâna Doamnă”.

„E foarte important că vin la această vârstă la un club atât de important al Europei. Cei 9 ani petrecuți la Real au fost o poveste strălucitoare, dar trebuie să mă gândesc la această nouă etapă din cariera mea. Voi încerca să demonstrez că sunt în continuare un jucător de top. Sunt foarte ambițios și voi munci în continuare, așa cum mă șțiți. Vreau să marchez istoria acestui club și sunt convins că totul va merge foarte bine. Îmi plac provocările. Știu că e dificil din punct de vedere tactic aici, dar am avut de-a lungul carierei mereu provocări. Vreau să muncesc din greu pentru a câștiga lucruri importante. Cred în mine, cred în colegii mei și sunt sigur că vom reuși lucruri bune. Sunt foarte foarte calm și încrezător. Trofeul Champions League e un trofeu pe care oricine vrea să-l câștige. Așa cum am vorbit și cu președintele, vom lupta nu doar pentru Champions League, ci și pentru titlu în Serie A.

A fost un moment impresionant când am fost aplaudat de fanii lui Juventus. Sunt foarte recunoscător pentru modul în care am fost primit la acest club. Sper să-i recompensez cum se cuvine. Am primit foarte multe mesaje de la mulți jucători. E entuzisamant să primesc astfel de mesaje în acest nou pas al carierei mele.

Vreau să mulțumesc președintelui și celor de aici care s-au gândit la mine. De asta sunt atât de mândru pentru a fi aici. Sunt mândru de asta și de modul în care am ajuns aici. Mulți s-au gândit că la vârsta mea cariera e terminată, dar vreau să demonstrez că pot juca în continuare la un nivel înalt, chiar dacă nu mai am 23 de ani, ci 33. Da, Juventus a fost singurul club care m-a contactat. Sigur, aș vrea să am succes alături de Juventus, vreau să marchez istoria acestui club. Sper să surprind plăcut lumea încă o dată și sunt foarte încântat de această nouă experiență Lucrurile trebuie să se întâmple natural. A fost dificil să câștig Balonul de Aur cu Manchester United, vom vedea ce va fi aici. Voi fi pregătit pentru această experiență. Eu sunt gata, Juventus e pregătită. Vârsta nu e importantă. Mă simt bine, mă simt motivat, entuziasmat, voi încera să dau totul și abia aștept să înceapă meciurile și să lupt pentru toate tilurile puse în joc”, a spus Ronaldo.

