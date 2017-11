SCANDAL la Primăria Sectorului 1! Licitație CONTROVERSATĂ de milioane de euro

Primăria Sectorului 1 se află în mijlocul unui scandal după ce o licitație de milioane de euro pentru revista instituției a fost câștigată de o firmă cu patru angajați.





Licitația a fost în defavoarea unor entități media puternice precum Monitorul Oficial și Ringier România, afirmă HotNews.ro.

În spatele uneia dintre firme stă Adrian Thiess, un om de afaceri asociat cu mai multe forțe politice și unul dintre consilierii lui Sorin Oprescu la Primăria Capitalei. În plus, este fondatorul ziarului “Puterea”.

Pînă la finalizarea contestațiilor, câștigătorii licitației sunt SC Romprint Fusion SRL și SC Cross Media Premium SRL, valoarea totală a contractelor fiind de 9,4 milioane lei.

Mihnea Vasiliu, directorul general al Ringier România a confirmat informațiile oferite.

"Mi se pare stupefiant ca un consortiu cu patru angajati si fara o experienta dovedita in media sa castige in fata unei companii care face ziare si reviste de peste 20 de ani in Romania si care are peste 400 de angajati specializati in media, o companie care, in plus, avea o alianta cu Monitorul Oficial, companie de incredere a statului, cu un istoric dovedit ca poate sa livreze o asemenea revista la o calitate corespunzatoare. Daca numai pretul este criteriul si restul cerintelor tehnice nu sunt verificate si probate, orice bunicuta care vine la licitatie si spune ca face aceasta lucrare cu 100 de lei poate sa castige licitatia. Noi vom contesta rezultatul licitatiei."

