Prima reacție a Simonei Halep după DEZASTRUL din semifinalele Indian Wells: „Mâine e o nouă zi”

Simona Halep, liderul WTA, a părăsit turneul de la Indian Wells, după o evoluție jenantă în semifinalele turneului, în care a reușit să câștige doar trei game-uri (scor 3-6, 0-6, cu japonoeza Naomi Osaka - 44 mondial).





La finalul meciului de astăzi, constănțeanca a vorbit despre cea mai usturătoare înfângere a sa din ultimii ani. „Nu am fost pregătită să joc acest meci și am evoluat prost. Partea bună este că am jucat semifinale, după multe săptămâni de pauză. E o înfrângere greu de digerat, însă îmi voi reveni, mâine e o nouă zi. Nu sunt surprinsă să văd două jucătoare de 20 de ani în finala de la Indian Wells. Ambele joacă foarte bine și merită să joace finala”, a declarat sportiva noastră.

Altfel, Naomi Osaka, victorioasă în premieră în fața româncei, va evolua în finala de la Indian Wells cu rusoaica Daria Kasatkina (locul 19 WTA).

