Prima REACȚIE a liderului PNL după ACHITARE: „Nimeni nu este mai presus de lege!”

„A fost o încercare grea pentru prietenii mei, familia ea, colegii mei de partid. Nu am făcut altceva decât să îmi susţin în faţa procurorului şi în faţa instanţei nevinovăţia, că nu am încălcat nicio lege. Nu am făcut nimic care să mă facă pasibil pentru a fi găsit vinovat de încălcarea legii", a spus Orban, care a explicat de ce şi-a dat demisia din toate funcţiile atunci când i s-a făcut dosar la DNA.

De asemenea, Orban a precizat că „i s-a părut normal” să se retragă din „toate funcțiile de partid” și de la candidatura pentru primăria București, întrucât „nimeni nu este mai presus de lege”

„M-am retras din toate funcţiile de partid, mi-am retras candidatura de la primăria Capitalei, apoi de la parlamentare. M-am considerat nevinovat, dar aşa mi s-a părut normal, firesc pentru orige ţară şi orice democraţie. Nimeni nu este mai presus de lege. Am vrut să fiu judecat ca orice om normal, obişnuit", a subliniat Orban.