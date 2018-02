PRIMA FOTOGRAFIE cu Giani din Las Fierbinţi după ce s-a ZVONIT că a MURIT! Cum arată VEDETA Protv ACUM - FOTO

Admiratorii lui Constantin Diţă, actorul care îl interpretează pe Giani din serialul „Las Fierbinți”, a apărut pentru prima oară în fața unei camere de filmat după ce s-a zvonit că a murit.





Vedeta ProTV apare într-un live difuzat pe pagina de Facebook a postului TV alături de Andi Moisescu şi Cosmin Natanticu, pentru debutul unui nou sezon al unui show pe care îl vor susţine.

Actorul a recunoscut că are ceva probleme de sănătate, care nu sunt unele simple. Totodată, el a renunțat în ultimul moment să apară pe scenă Sălii Palatului la cel mai important eveniment de Stand Up Comedy al anului. „Ultima ora! Celebrul actor Constantin Dita a decedat azi dimineata pe patul de spital. Hai sa terminam si cu stirea asta bomba. (...) Acum as vrea sa multumesc tuturor celor care au trimis mesaje si au simtit nevoia sa zica o vorba buna. Eu sunt bine, deocamdata nu e cazul.

In tot acest timp am eliminat o gramada de posibile diagnostice urate. Deci e bine. Lucrez sa fie bine, ca sa nu fie rau. Ce mi s-a intamplat are legatura cu stilul meu de viata si un context de viata mai dificil, pentru ca am avut un an cu... multe. Imi mai trebuie ceva timp pentru refacere si un altfel de stil de viata. In fine, sunt bine, asta e ideea", a povestit el, pe Facebook, în urmă cu aproape o lună.

