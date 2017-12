Prima fotografie de la căpătâiul Regelui Mihai! Patru măicuțe, un preot și un mitropolit se roagă pentru rege

Aseară, 5 decembrie 2017, la reședința regală privată de la Aubonne (Elveția), a fost rostită prima rugăciune de către IPS Mitropolitul Iosif, asistat de un preot ortodox de la Mitropolia Europei Occidentale și de patru maici. Au fost prezenți Margareta Custodele Coroanei, Principele Radu și Principesa Maria. Vor fi rostite rugăciuni în fiecare seară la reședința regală, până duminică, 10 decembrie 2017. #regelemihai #margaretacustodele coroanei #romaniaregala #principeleradu #principesamaria #mitropolituliosif

