Pierdere URIAȘĂ pentru o prezentatoare TV din România. DEZASTRUL a atins COTE URIAȘE în cinci ani

Una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din România a pierdut o sumă uriașă, echivalentă cu o garsonieră în București.





Mirela Boureanu Vaida a pierdut 30.000 de euro în afacerea pe care aceasta și-a construit-o! Prezentatoarea TV detine o firmă care are numai pierderi în ultimii 5 ani, informează ciao.ro. Firma Mirelei a înregistrat un profit net de 11.096 de lei în anul 2017, ce demonstrează un profit modest, alteori nesemnificativ.

Un bilanț al celor 5 ani arată că afacerea a făcut-o pe prezentatoare să piardă 146.759 de lei, adică peste 30.000 de euro. Până acum a avut rezultate modeste, însă de 5 ani de zile veniturile aduse de firmă o lasă cu buzunarele goale.

Prezentatoarea are noroc in televiziune, avand multe proiecte pe care le modereaza. Aceasta a devenit foarte iubita de telespectatori in urma unei emisiuni matrimoniale.

Momentan, prezinta „Totul pentru dragoste”, o emisiune cu si despre dragoste. Pe langa acestea, Mirela Boureanu Vaida, este interpreta de muzica populara. De multa vreme apare intr-un spectacol intitulat ” Vaida show”, in care canta alaturi de o trupa de acompaniament si de una de dansatoare.

