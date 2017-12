PREVIZIUNI fără precedent pentru PSD. Cine ar putea fi viitorul PREŞEDINTE al PARTIDULUI

Dana Grecu a spus într-o emisiune de la Antena 3 că europarlamentarul Corina Crețu ar putea deveni viitorul președinte al PSD.





În susținerea ideii conform căreia Corina Creţu va deveni preşedintele PSD, numerologul Mihai Voropchievici a spus că anul 2018 ar putea fi anul femeilor, scrie DCNews.

“Anul viitor este unul al femeilor. Ele vor lua hățurile în mână și vor fi multe decizii importante”, a spus Voropchevici.

La horoscopul runelor, numerologul a spus că va fi un an foarte greu pentru europarlamentarul Corina Crețu.

“Este un an greu pentru Corina Crețu. Ea trebuie să aibă grijă. Astrele o anunță că va avea piedici. Se pare că cineva nu o iubește. Are un an greu”, a spus Voropchievici.

“Adică ce vreți să spuneți, că a deranjat pe cineva? Va veni în România și va prelua PSD-ul”, a spus Dana Grecu.

Comisarul european Corina Crețu a fost în vizită oficială în România chiar săptămâna trecută. Pe lângă întâlnirile cu miniștrii, ea a participat și la o dezbatere ce a avut loc în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București.