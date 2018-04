Gata! S-A AFLAT TOTUL DESPRE RELAŢIA Simonei Halep. Machedonul Theo Pasa a spulberat TOATE MISTERELE. Breaking news

Theo Pasa, presupusul Iubit al Simonei Halep a negat că ar avea o legătură amoroasă cu tenismena din Constanța.





Într-un mesaj publicat pe contul de Facebook, Theo Pasa a dat câteva explicații legate de informațiile care susțin că ar fi iubitul Simonei Halep. Machidonul a negat că ar fi legat afectiv de lidera WTA, pe care a întâlnit-o, întâmplător la munte.

„Buna dimineata.In urma articolelor aparute in spatiul public doresc sa fac urmatoarele precizari; nu a existat si nu exista o relatie amoroasa intre mine si Simona Halep.Iubesc sportul,am studiat Liceul Sportiv si Facultatea de Educatie Fizica si Sport Constanta. Ca atare sunt un fun al Simonei Halep si al tuturor sportivilor asa cum cred ca toti romanii ar trebui sa fie...Este adevarat faptul ca frecventez cafeneaua SH unde l am cunoscut pe tatal Simonei cu care am o relatie buna de prietenie.Am tot respectul si consideratia fata de Dl Halep, este un om deosebit care a facut sacrificii mari in toata cariera Simonei. Am intalnit o pur intamplator la munte si deasemenea merg de mai multi ani la turneele ei din America. Cine intelege sportul de mare performanta ar trb sa o aprecieze pe Simona ptr performanta geniala realizata,dar si ptr faptul ca este Ambasadorul nr 1 al Romaniei pe toate planurile,sa o sustina atunci cand castiga,dar mai ales atunci cand pierde un meci! S au inventat multe lucruri neadevarate despre mine personal, tot felul de zvonuri si ipoteze false in necunostinta de cauza, se confunda o relatie de amicitie,prietenie cu una amoroasa care categoric nu exista.Consider ca e de datoria mea ca barbat(machedon) sa clarific aceasta situatie! Simona este o fata speciala,modesta,ambitioasa care are nevoie de liniste si sustinere ptr a si continua cariera si sa reprezinte Romania la cel mai inalt nivel! Va multumesc ptr intelgere,o zi buna tuturor”, a spus Pasa.

