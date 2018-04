Premoniția lui Dragomir: „Burleanu va câștiga, e ajutat de frații noștri cu ochi albaștri!”

„Casa Fotbalului” își va desemna noul președinte pe 18 aprilie, iar pentru acest post se luptă Răzvan Burleanu, actualul președinte, Ionuț Lupescu și Marcel Pușcaș. Primul, însă, pare favorit, în viziunea fostului șef al LPF, Dumitru Dragomir.





Dumitru Dragomir e de părere că Răzvan Burleanu va fi în continuare președintele FRF. „Răzvan Burleanu va câştiga alegerile de la Federația Română de Fotbal. Burleanu e ajutat de fraţii noştri cu ochii albaştri”, a spus Dumitru Dragomir, la Pro X.

Însă, cel denumit „Oraculul din Bălcești” mai crede că Ionuț Lupescu are o singură șansă de a-l învinge pe Burleanu. „Lupescu, dacă e băiat deştept, îl cheamă pe Puşcaş şi îi propune postul de secretar general la Federaţie. E singura lui şansă, dacă se aliază are şanse să câştige, altfel nu. El, Pușcaș, e cel mai bun dintre cei trei. A fost fotbalist, a fost conducător, a fost antrenor, a fost impresar. Are și caracter. Dacă ar trebui să votez, el ar fi favoritul meu. Cred că are de pe acum 50-70 de voturi, dar nu știu dacă-i ajung.

Sigur că Lupescu are anvergură mai mare, dar programul lui Pușcaș e cel mai bun. În opinia mea, Lupescu și Pușcaș trebuie să se înțelegă, să colaboreze și să fie unul președinte și celălalt secretar general, cum or ieși la vot.

Mă tem însă să nu-i aresteze pe amândoi cu o zi-două înainte de alegeri. Burleanu e numai pe interesul său, nu în interesul fotbalului. E bună ideea lui Porumboiu de a se amâna alegerile și a se face un audit din 2014 încoace, să știe alegătorii exact cum stau lucrurile”, a mai spus Dragomir.

