Premiile OSCAR 2018. Care a fost cel mai BUN FILM

Gala Oscar 2018 a marcat a 90-a ediție a acestui moment când sunt premiate cele mai bune producții, cei mai buni actori din industria nord-americană de film. Prima ediție a premiilor Oscar s-a desfășurat în 1929. Au fost difuzate live, pe TV, în 1953. De atunci au devenit un fel de eveniment anual care mobilizează sute de milioane de oameni din întreaga lume. Deși premiile Oscar nu sunt singurul etalon în industria filmului, puterea financiară de la Hollywood și mecanismele de promovare americane au dus această gală deasupra tuturor, scrie Playtech.

În 2018, premiul Oscar pentru cel mai bun film a avut nume grele, producții excelente pe care să le vezi. Premiul de la Oscar 2018 putea fi câștigat de Call Me by Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water sau Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Așa cum ai putut să vezi în articolul dedicat premiilor Oscar 2018, câștigătorul este The Shape of Water.

Trofeul cucerit de del Toro la Oscar 2018 vine după ce a reușit și să fie cel mai bun regizor. Același titlu l-a primit la premiile BAFTA 2018. Guillermo del Toro are 54 de ani și a debutat în cinematografie cu scurtmetrajul Doña Lupe în 1985. S-ar putea însă să-ți fie mai cunoscut pentru filmele Blade II, Hellboy sau Pacific Rim. De acum îl vei ști datorită The Shape of Water, dar anul acesta mai vine cu un film de acțiune: Pacific Rim Uprising.