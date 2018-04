Premierul CONTRAZICE Institutul Național de Statistică: „Vorbim doar despre creșteri salariale”

Premierul Viorica Dăncilă spune că a citit raportul Institutului Național de Statistică și îi contrazice zicând că salariile din luna februarie au crescut, nu au scăzut așa cum arată cifrele instituției.





„Nu putem vorbi despre scădere, vorbim doar despre creșteri salariale. Am citit raportul INS și am văzut că se compară o lună cu alte luni, se compară cu alți ani. În Sănătate și Educație chiar de la 1 martie am avut creșteri salariale”, a explicat Viorica Dăncilă, la Antena 3.

Totodată, Dăncilă a explicat că în luna ianuarie au avut loc angajări și tocmai de aceea în luna februarie salariul mediu net nu a crescut.

