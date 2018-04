Premierul Dăncilă vorbește prima dată despre DEMISIE: „Nu vreau să dezamăgesc”

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit pentru prima dată despre demisie, după conflictul cu președintele Klaus Iohannis, care a declarat că îi retrage încrederea politică și îi cere public demisia.





Dăncilă a declarat, luni seară, într-un interviu acordat lui Victor Ciutacu la România TV, că nu intenționează să demisioneze. Cu toate acestea, este dispusă să o facă dacă va dezamăgi în ceea ce privește aplicarea programului de guvernare.

Întrebată de Victor Ciutacu dacă a avut vreun moment, de când se află la Palatul Victoria, în care a simțit nevoia să se retragă, premierul a răspuns:

„Nu, pentru că atunci când am devenit premierul României mi-am propus ca acest mandat să-l duc la capăt şi tot ceea ce am promis să devină realitate. Şi atunci, de fiecare dată mă gândesc la ceea ce am promis şi la faptul că nu trebuie să dezamăgesc. În momentul în care voi dezamăgi, acest lucru cred că va fi cea mai mare lovitură pentru mine. Nu vreau să dezamăgesc. De fiecare dată mă gândesc că trebuie să merg mai departe, nu mă uit niciodată înapoi şi mă uit spre viitor şi înspre ceea ce trebuie să fac”, a precizat Dăncilă.

„Sunt un om puternic, chiar dacă mulţi au spus că sunt femeie, sunt un om puternic. Un om hotărît şi care vrea să facă lucruri bune şi voi face acest lucru”, a conchis premierul.

Reamintim faptul că președintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului Dăncilă, spunând că îi retrage încrederea.

„Au trecut trei luni de când Guvernul a fost investit. Domna Dăncilă nu face față poziției de prim-ministru al României și transformă Guvernul într-o vulnerabilitate pentru România. De aceea, solicit public demisia doamnei Dăncilă din funcția de prim-ministru al României”, a spus Klaus Iohannis.

