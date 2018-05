„Practici specifice procuraturii comuniste”. Dosarul Bârsan şi nevoia unei „Secţii de investigare a infracţiunilor din justiţie”

Dana Gârbovan, șefa Uniunii Judecătorilor din România, a reacţionat la puţin timp după ştirea despre achitarea magistratei care a condus Secţia de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), judecătoarea Gabriela Bârsan.





Comunicatul Secţiei pentru judecători a CSM a fost analizat de Gârbovan, ale cărei concluzii sunt expuse mai jos.

„Am citit azi comunicatul Sectiei pentru judecatori a CSM si m-am bucurat ca, pentru prima data, asumandu-si rolul de garant al independentei judecatorilor si al instantelor, Sectia a denuntat public practica abuziva a DNA din dosarul Birsan de a cerceta judecatori pentru hotararile pe care le pronunta.

Pregatisem o postare in aceasta seara in care aratam ca acest caz nu este izolat, doarece au fost si alte cauze in care judecatori au fost cercetati, suspendati din functii, in dosare cu grave neregularitati si abuzuri constatate prin hotarari definitve.

Sunt si in prezent dosare deschise in care judecatori sunt anchetati si chemati la DNA pentru a da explicatii exact pe modul in care isi instrumenteaza dosarele.

Explicam in postare, o data in plus, de ce in acest moment este necesara crearea "Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie", tocmai pentru a proteja judecatorii de astfel de practici specifice procuraturii comuniste.

Am scris tehnic, argumentat, cu exemple.

In timp ce-mi reciteam postarea inainte de publicare am ascultat-o pe doamna judecator Gabriela Barsan si m-am oprit.

Am ascultat-o vorbind cu demnitatea unui om puternic, nefrant si neindoit, despre anii in care a fost suspendata din functie si umilintele la care ea si familia dansei au fost supusi in aceasta perioada.

Am ascultat-o si mi-am dat seama ca orice as spune tehnic ar fi fost steril si nepotrivit acum, deoarece atunci cand trebuia sa vorbim, am tacut.

Doamna Birsan a spus ca se va mai intoarce la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a mai intra inca o data intr-o sedinta de judecata, dupa care va iesi cu capul sus din profesie.

In timp ce dansa iese cu capul sus, noi, cei ramasi, nu putem decat sta cu capul plecat, atat din respect, cat si de rusine.

Sa tacem, cu capul plecat, si sa facem un efort sa gandim. Sa ne gandim la momentele in care trebuia sa vorbim si am tacut. Sa ne gandim ce putem face acum sa ne redobandim si noi demnitatea pierduta in demagogie, vorbe goale, ipocrizie si lasitate”, a scris Dana Gârbovan pe Facebook.

Amintim că fosta preşedintă a Secţiei de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), judecătoarea Gabriela Bârsan, a fost achitată în dosarul în care a fost acuzată de procurorii DNA de luare de mită. Sentința este definitivă.

Astfel, Completul de cinci judecători de la Înalta Curte a menținut sentința dată în primă instanță, în 2016.

Gabriela Bârsan, preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal din cadrul ÎCCJ la data faptelor, a fost trimisă în judecată în iulie 2014 pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice; luare de mită; folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii care nu sunt destinate publicităţii şi permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii şi trafic de influenţă. Iuliana Puşoiu, judecător la aceeaşi secţie, este acuzată de două infracţiuni de luare de mită şi uz de fals. În acelaşi dosar au fost deferiţi justiţiei Anton Pandrea (fost preşedinte al secţiei penale a ÎCCJ şi fost membru al CSM), în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de favorizare a făptuitorului, şi Corina Corbu (judecător la secţia de contencios administrativ şi fiscal), acuzată de complicitate la favorizarea făptuitorului. Ambele au fost achitate.

De asemenea, au fost trimişi în judecată avocaţii Radu şi Claudia Silinescu Gherbovan, omul de afaceri Gabriel Chiriac şi Florian Ionescu, şoferul Gabrielei Bârsan, angajat la ÎCCJ.

În iulie 2014, judecătoarele Gabriela Bârsan şi Corina Corbu au fost suspendate din funcţie de CSM. Gabriela Bîrsan este soţia fostului judecător CEDO Corneliu Bârsan.

Minuta instanței: 3 mai 2018

Cu majoritate: Respinge, ca nefondate, apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Natională Anticoruptie si de inculpatii Bîrsan Gabriela Victoria, Ionescu Florian si Corbu Corina Alina împotriva sentintei penale nr.1055 din data de 29 noiembrie 2016 pronunţată de Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penală, în dosarul nr.2820/1/2014.

În baza art.275 alin.(2) Cod procedură penală obligă apelantii intimati inculpati Bîrsan Gabriela Victoria, Ionescu Florian si Corbu Corina Alina la plata sumei de câte 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art.275 alin.(6) Cod procedură penală onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru intimatul inculpat Chiriac Gabriel, în sumă de 520 lei, rămâne în sarcina statului.

În baza art.275 alin.(6) Cod procedură penală onorariile cuvenite apărătorilor desemnati din oficiu până la prezentarea apărătorilor alesi pentru apelantii intimati inculpati Bîrsan Gabriela Victoria, Ionescu Florian si Corbu Corina Alina şi intimaţii inculpaţi Puşoiu Iuliana, Gherbovan Silinescu Claudia, Gherbovan Silinescu Radu şi Pandrea Anton, în sumă de câte 150 lei, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 3 mai 2018.

