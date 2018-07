Prima POZĂ cu ELENA UDREA GRAVIDĂ. INDICIU: E făcută pe PLAJĂ!

Elena Udrea a evitat să-și arate burtica de gravidă curioșilor din țară. Pe plaja din Costa Rica, fostul politician trăiește o viață normală, bucurându-se de etapele prin care trece orice viitoare mămică.





Săptămâna trecută, Elena Udrea s-a aflat în compania iubitului ei, afaceristul Adrian Alexandrov, în Costa Rica. Cei doi s-au bucurat doar două săptămâni unul de altul, deoarece Adrian a trebuit să se întoarcă la București.

Viitorii părinți au petrecut momente frumoase împreună,pe plajă, Adrian fiind un practicant al surf-ului. Imaginea cu cei doi plimbându-se pe nisip nu dezvăluie doar dragostea ce-i unește, ci și puțin din burtica de gravidă a Elenei Udrea. Fotografia, publicată chiar de Alexandrov pe un site de socializare, este singura în care se poate distinge sarcina fostului ministru.

Vor avea o fetiță

Recent, Elena Udrea a declarat în exclusivitate pentru EVZ: "Am vrut să ţin secret încă o perioadă numele, dar Adrian este foarte nerăbdător cu privire la tot ceea ce ţine de copil. În plus, familiile şi toti prietenii îl ştiu, aşa că s-a aflat mai devreme. Ne-a luat ceva timp să ne decidem, nu mă gândisem niciodată în mod serios cum ar fi dacă as avea un copil, ce nume i-aş pune dacă ar fi fetiţă.” Citiți continuarea aici!

