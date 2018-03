POVESTEA EMOȚIONANTĂ a unei tinere! A devenit MEDIC REZIDENT, deși este imobilizată ÎNTR-UN SCAUN CU ROTILE

O tânără din Iași a devenit un adevărat simbol al voinței, reușind să-și vadă visul împlinit, chiar dacă a fost imbobilizată într-un scaun cu rotile.





Tânăra a devenit medic rezident Dermatovenerologie, după ce a absolvit Facultatea de Medicina.

Andreea Nechita are doar 25 de ani, însă demonstrează pe deplin că viața merită trăită, chiar dacă este imobilizată într-un scaun cu rotile încă de când era mică.

"Cei 6 ani de facultate au trecut mult mai repede decat ma asteptam, insa trebuie sa recunosc ca nu a fost usor. Au fost sesiuni grele si obositoare, dar toate m-au invatat ca un medic trebuie sa se dedice in totalitate profesiei sale. Marea majoritate a colegilor mei m-au tratat normal, m-au ajutat si au stiut sa îmi ofere mereu o vorba buna sau un sfat. Atât profesorii, cât si colegii au fost surprinsi de ceea ce imi propusesem, dar cred ca vointa si curajul meu i-au convins. Chiar daca am absolvit doar de cateva luni, deja le simt lipsa colegilor si a orelor de curs. Am fost acolo zi de zi, si cu siguranta am avut ceva de invatat de la fiecare", a spus Andreea, pentru Bzi.ro.

Deși părea perfect sănătoasă la naștere, Andreea a suferit de-a lungul timpului dificultăți în deplasare. Ulterior, tânăra a fost diagnosticată cu Amiotrofie spinala tipul III.

"Boala a debutat usor, dar sigur si aproape ireversibil. Mergeam mai incet comparativ cu ceilalti copii de varsta mea, urcam scarile cu dificultate, si mai tarziu, spre adolescenta, mi-am pierdut abilitatea de a merge independent. Toata copilaria mi-am petrecut-o prin diferite clinici pentru a afla un diagnostic cert, desi, de cele mai multe ori, diagnosticele erau diferite, la fel ca si tratamentele indicate. In anul 2007, dupa un consult in China, mi s-a confirmat diagnosticul. Tot atunci am inceput si terapia cu celule stem si OEC, dar fara sa obtin imbunatatiri. Un an mai tarziu, in 2008, am fost supusa unei noi incercari: operatie de ocluzie intestinala care mi-a adus ca si bonus starea de soc septic. Dupa o lunga perioada de repaus, incercand sa ma ridic, mi-am dat seama ca am pierdut tot ceea ce obtinusem prin kinetoterapie", a explicat Andreea Nechita.

