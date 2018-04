Ponta: Îl votez pe Iohannis la prezidențiale dacă o să candideze cu Dragnea

Fostul premier Victor Ponta a declarat că în cazul unei confruntări electorale Klaus Iohannis - Liviu Dragnea la alegerile prezidențiale din 2019, îl va vota pe actualul șef al statului pentru că știe „capacitatea de distrugere” a liderului PSD. Declarația acestuia vine în contextul în care la alegerile prezidențiale din 2009, Ponta nu l-a votat pe candidatul PSD, Mircea Geoană, ci l-a preferat pe candidatul PNL, Crin Antonescu.





„Sistemul are un singur demiurg, pe Traian Băsescu. El a numit persoanele, le-a sprijinit. Ne uităm dacă elibărăm instituțiile statului, le-am eliberat de la Băsescu, dacă le eliberăm de la președinte ca să le dăm cui? Aici e marea noastră problemă. M-au întrebat la legile justiției, cu schimbările de procurori. Le-am spus că dacă procurorii-șefi, șefii de la ÎCCJ, se numesc doar de magistrați între ei, votez. Dacă îi luăm de la Iohannis să îi dăm lui Dragnea, nu, nu votez. De ce? Am mai mare încredere în Iohannis decât în Dragnea, sincer. Vă spune singurul care a candidat contra lui Iohannis", a declarat Ponta, marți seară, la TVR 1.

„Dacă o să candideze în 2019 Klaus Iohannis cu Liviu Dragnea, da, pun ștampila pe Iohannis. Pentru că îi cunosc pe amândoi și știu capacitatea de distrugere. Am văzut un sondaj acum și are 11% intenție de vot. Eu sunt convins că el va candida, că nu lasă pe altcineva din PSD", a adăugat Ponta.

Cum l-a votat Ponta pe Crin Antonescu în lupta cu Mircea Geoană

La alegerile prezidențiale din 2009, Victor Ponta era în staff-ul de campanie al candidatului PSD, Mircea Geoană, dar l-a votat în primul tur pe candidatul PNL, Crin Antonescu.

„Eu am fost de două ori la vot la prezidenţiale, sigur, am fost la vot din 1990 încoace. În '90 am fost şi am votat cu domnul Raţiu, nu a câştigat. În '92 am votat cu domnul Constantinescu, nu a câştigat. În 1996 am votat cu domnul Constantinescu, a câştigat. Deci cât e: 2-1, nu ? În 2000 am votat cu domnul Isărescu, nu a câştigat, 3-1. În 2004 am votat cu domnul Năstase, nu a câştigat, 4-1. În 2009, în primul tur al votat cu Crin Antonescu, în al doilea tur cu Mircea Geoană, nu au câştigat. Deci, ideea este să nu vă luaţi neapărat după mine la vot. Dar nu-mi pare rău că am fost la toate aceste momente electorale şi evident că o să merg şi în 2014 şi pe 2 şi pe 16 noiembrie. Şi, cum ar spune un prieten al meu mai cinic: gradul de succes este direct proporţional cu numărul de încercări. S-ar putea ca de data aceasta să iasă pe cine votez eu", a declarat Victor Ponta, public, în 2014.

Ulterior, Ponta a explicat de ce a votat cu Antonescu, și nu cu Geoană. "În turul 1 l-am votat pe Crin Antonescu, am considerat că e schimbarea de care avea nevoie România. Acum cred că trebuie schimbat".

