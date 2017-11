Ponta lovește în scandalul momentului: Pericolul major care pândește România

Fostul premier Victor Ponta a apreciat, marți, după ce Departamentul de Stat al SUA a anunțat că proiectele de modificare a legilor justiției pun în pericol lupta împotriva corupției, că sub conducerea lui Liviu Dragnea PSD-ul duce România „cu viteza si iresponsabilitate" spre o criză precum cea din 2010.





„Am spus deja un lucru simplu si rational pe care l-am invatat in acesti ani de politica la nivel inalt - cat timp Liviu Dragnea ramane presedintele Camerei Deputatilor nu se vor putea adopta modificari la legile justitiei care sa fie echilibrate, discutate, acceptate pe plan intern si international / pur si simplu metodele de forta de la Consiliul Judetean Teleorman sunt gresite si contraproductive in Parlamentul Romaniei! Este o opinie rece si rationala, fara legatura cu ce cred eu despre persoana Liviu Dragnea ( cel care in 2016 mintea in stilul sau deja traditional ca nu vrea sa fie sef la Camera “sa dea cu ciocanelul”!)", a scris Ponta pe Facebook.

„Reactia Departamentului de Stat al SUA si cea anterioara a Vicepresedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans tocmai confirma ce am spus", a adăugat el. Potrivit lui Ponta, daca PSD doreste sa treaca prin Parlament aceste legi atunci trebuie sa numeasca o alta persoana la conducerea Camerei Deputaților, una „fara probleme penale, cu credibilitate si pregatire juridica, cu acceptare internationala (nu care plateste chelnerii sa faca poze in restaurant cu Trump), capabila de dialog si ratiune". „Daca Dragnea ramane la conducerea Parlamentului o vom tine din razboi in razboi, vom ignora problemele economice si sociale, Bugetul pe 2018, si ne ducem cu viteza si iresponsabilitate spre o Criza la fel de dureroasa ca si cea din 2010", a mai scris fostul premier Dragnea e TERMINAT! Liderul PSD se DUCE pe TOBOGAN - sondaje Dragnea dă cu Manda în SRI. O ipoteză care nu are ce căuta în lupta politică Un comunicat din SUA "Statele Unite constată cu îngrijorare că Parlamentul României ia în considerare o legislaţie ce ar putea submina lupta împotriva corupţiei şi slăbi independenţa sistemului judiciar în România", se arată într-o declaraţie de presă intitulată "România - propuneri ce afectează independenţa sistemului judiciar" şi care aparţine purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat Heather Nauert. Această legislaţie, "propusă iniţial de Ministerul Justiţiei, ameninţă progresul pe care România l-a făcut în ultimii ani de a construi instituţii judiciare puternice protejate de interferenţa politică", notează purtătorul de cuvânt în această declaraţie publicată luni pe site-ul Departamentului de Stat. Statele Unite "îndeamnă Parlamentul României să respingă propunerile care slăbesc statul de drept şi pun în pericol lupta împotriva corupţiei", adaugă purtătorul de cuvânt

