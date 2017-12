Ponta generează UNDA DE ŞOC în PSD: „MILIOANE DE EURO DETURNATE de Cartelul Tel Drum” Scaunul lui Dragnea se clatină

Fostul premier Victor Ponta a reacționat virulent după publicarea stenogramelor din PSD de către inpolitics.ro. Fostul prim-ministru al României a scris pe pagina personală de Facebook, sâmbătă, la scurt timp după publicarea stenogramelor, că direcţia în care se îndreaptă social-democraţii nu poate fi una decât a pierzaniei politice. Totodată, Ponta a menţionat că răul suprem al PSD este Liviu Dragnea, despre care făcut mai multe precizări explozive.





Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a confirmat, la postul Antena 3, veridicitatea stenogramelor. Ștefănescu nu a confirmat însă și ruptura dintre Dragnea și Tudose, situația despre care se vorbește tot mai des.

”Ne-am întors cu 6 luni în urmă fără să înțelegem că problema este în altă parte-după Grindeanu, Ponta, Teodorovici, Ivan acum a venit rândul lui Tudose să fie “securist, trădător, om al Sistemului, bla bla “ doar pentru că își permite să nu susțină aberațiile penal-paranoice ale “Cuplului Prezidential” Dragnea-Firea! Eu nu am votat pentru Guvernul Tudose tocmai pentru că știam că a fost propus de Daddy doar ca să facă “treaba murdara” în locul lui și că va fi folosit pepost de țap ispășitor exact ca și Guvernul Grindeanu.

Am fost Premier aproape 4 ani-am avut nenumărate proteste în Piața Victoriei și niciodată nu mi-a trecut prin cap să le interzic sau să le blochez/ niciodată un om politic și primar că Sorin Oprescu nu a propus așa ceva / nu sunt de acord cu cei care protestează în Piață și din acest motiv nu particip dar respect dreptul inviolabil al oricui de a avea altă părerea decât mine și de a protesta pentru aceea idee! La mai puțin de 1 an de la votul de încredere al majorității românilor (și eu am votat PSD în Decembrie 2016) am ajuns la un nivel insuportabil de haos instituțional și scandal neîntrerupt-totul pentru a satisface ambițiile și isteriile Cartelului “Teldrum” și ale “Cuplului Prezidential”!

Toți cei care am votat PSD și românii în general sunt dezamăgiți (sau chiar scârbiți) de modul în care votul lor este deturnat și manipulat! Iar viitorul arată sumbru și PSD va deconta la alegeri. Ca orice om normal înțeleg că inițiativa de a face “Targ de Craciun” în Piața Victoriei este o aroganță și o provocare stupidă / că forțarea unei “Revolutii fiscale” toxice doar pentru a păcăli oamenii naivi că primesc “pe hartie” 25% în plus la salariu de la Daddy este o aberație cu efecte pe termen lung/ că folosirea Camerei Deputaților pe post de scut în fața Justiției pentru milioanele de euro deturnate de “Cartelul Teldrum “ este o lovitură cumplită pentru Parlament și pentru votul oamenilor onești care nu au case în Brazilia și lacuri furate de la Stat.

Mihai Tudose are încă puterea și oportunitatea să salveze PSD și Guvernarea / sau poate să aibă soarta lui Grindeanu și a tuturor celorlați care nu au furat milioane cu “Cartelul” și nici nu își sacrifică propria demnitate pentru ambițiile de mărire ale unei Doamne care se se crede noul Traian Băsescu și folosește Primăria doar că trambulină pentru Cotroceni! Aștept să vină “Cuplul Prezidențial” iar în Parlament să ne ceară să votăm o moțiune de cenzură contra Guvernului Tudose / eu o sa votez tot “contra” - poate și alți parlamentari PSD vor alege de data aceasta să iasă din umilință și obediență! E raspunderea lor față de cei care i-au ales și față de propria conștiință!”, a scris Ponta pe Facebook.

