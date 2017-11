Ponta, RĂZBOI TOTAL cu Dragnea! Fostul premier aruncă BOMBA: „Mesajul SUA nu cerea un răspuns, era un mesaj pentru Dragnea”

Fostul premier, Victor Ponta, îşi continuă războiul cu actualul lider al PSD, Liviu Dragnea. În direct la Digi 24, Ponta a râs de Dragnea, dar a devoalat şi mesajul Departamentului de Stat al SUA. Fostul premier spune că acesta îi era adresat lui Liviu Dragnea, iar acesta ori nu l-a înţeles, ori nu a vrut să îl accepte. "A fost un mesaj public pentru Liviu Dragnea", a spus el. Potrivit lui Ponta, e ciudată atitudinea de "răţoială" a liderului PSD la adresa SUA în condiţiile în care, în ianuarie, " a dat bani să îşi facă poze la restaurant cu Donald Trump".





„Mesajul Departamentului de Stat a picat prost. E prima dată când PSD se comportă ca FDSN în 1990 după mineriade, când nu mai vrea să se vadă nimeni cu el. Pentru membrii PSD e o chestiune, nu e ceva de fericire.

Problema e: PSD e extrem de loial liderului până când liderul, la un moment dat, pierde. În acest moment PSD asigură guvernarea, iar puterea o exercită Dragea cu 2 – 3 oameni, Guvernul, Parlamentul, partidul sunt simple instrumente. Am citit un mesaj public care, în mod sigur a fost dat şi în privat, iar domnul Dragnea, ori nu l-a înţeles, ori nu a vrut să îl accepte. A considerat în mod greşit, pe un stil balcanic, că le dăm nişte bani mulţi, după care ăştia or să tacă din gură.

Tocmai ne făcusem nişte aliaţi în ultimii ani. Ne strică Dragnea relaţia?

A fost un mesaj public pentru Liviu Dragnea. Mesajul SUA nu cerea un răspuns, era un mesaj pentru Dragnea. A fost o greşeală să vorbeşti în numele Parlamentului. Genul asta de răţoială am văzut-o la lideri latino - americani sau asiatici care se întorc, au în faţă o mie de suporteri, după care sună la ambasadă spun că au glumit.

Tocmai ne făcusem nişte aliaţi în ultimii ani. Ne strică Dragnea relaţia? Nu cred, dar cred că e ridicol să te răţoieşti la americani după ce nu ştii cum să ajungi acolo să faci o poză. Dragnea e cel care in ianuarie a dat bani să îşi facă poze cu Trump la restaurant. De când esti aşa luptător anti-american? Aşa ceva nu se face. Te laudă trei apaludaci, după care, un an doi, nu înţelegi ce se întâmplă. Dragnea poate merge mâine la Washington să se vadă cu cineva? Că ştiu că nu are viză. Cum sună asta? Ştiu acest lucru. Cum poţi fi şeful unui partid la guvernare în Europa şi să nu ai viză?!”, a comentat la Digi24 Victor Ponta.

