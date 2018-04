Geneza protocolului SRI - ANAF: „Hai să îi speriem cumva, hai să-i supraveghem”

Întrebat dacă „a existat vreun moment” în care protocoalele încheiate de SRI cu alte instituții „ar fi servit unei cauze nobile", Ponta a răspuns, în data de 3 aprilie, într-o emisiune la TVR 1:

„Eu vă spun un protocol pe care îl știu, cu care am fost de acord, și care a încetat din 2017 și se vede, și anume schimbul de informații dintre ANAF și SRI. Din punctul meu de vedere, când e vorba de bani, am avut nevoie de cei de la SRI să-i supravegheze pe cei de la ANAF și pe cei de la ANAF să-i supravegheze pe cei de la SRI. Și uite așa, schimbând informații, într-un an de zile, cu taxe mai mici, am colectat la buget cu 2 miliarde de euro în plus”