Ponta, LOVITURĂ DURĂ la adresa lui Dragnea: „Partidul este în faţa celui mai mare pericol din existenţa sa”

Victor Ponta a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care îl atacă pe Liviu Dragnea chiar în ziua marelui Congres PSD care are loc la Sala Palatului.





Fostul premier susține că Dragnea a confiscat partidul şi „îl foloseşte doar pentru propria sa putere şi îmbogăţire, pentru promovarea oamenilor săi fideli de la Teleorman şi pentru a se apăra de răspundere în faţa legii”.

„Discursul lui Victor Ponta la Congresul PSD din 10 Martie 2018. Titlul de mai sus reprezintă, din păcate, doar o dorinţă. De la formarea oficială a PSD în 2001 (prin fuziunea PSDR cu PDSR), am participat la toate congresele partidului - şi am şi luat cuvântul la toate pentru a-mi prezenta viziunea despre România. Azi, din păcate, nu pot să fac acest lucru, nu pentru că delegaţii la congres nu ar fi dorit să mă vadă şi să mă asculte (sunt convins că 99% dintre ei au luptat alături de mine în multe bătălii politice şi nu uită acest lucru - aşa cum mi-au arătat la Congresul din octombrie 2015, când m-au primit cu atâta emoţie şi căldură), nu pot participa deoarece un singur om, Liviu Dragnea, a confiscat PSD şi îl foloseşte doar pentru propria sa putere şi îmbogăţire, pentru promovarea oamenilor săi fideli de la Teleorman şi pentru a se apăra de răspundere în faţa legii”, spune Ponta.

Ponta descrie și ce ar fi spus la Congresul PSD de la Sala Palatului. „Stimaţi colegi, PSD se află acum în faţa celui mai mare pericol din existenţa sa, acela de a-şi pierde ideologia, valorile pe care alegătorii săi le-au apreciat, încrederea oamenilor pe care îi reprezintă şi capacitatea de a insufla speranţa în viitor! Pentru un prezent de putere, funcţii, bani şi protecţie juridică distrugeţi viitorul PSD. Acest congres, după părerea mea, este ultima şansă de a ne întoarce de pe acest drum greşit! În primul rând, trebuie să cerem iertare electoratului căruia i-am promis în campania din 2016 unitatea partidului şi mai ales unitatea ţării în anul Centenarului, stabilitate şi profesionalism guvernamental, măsuri economice şi sociale progresiste, sancţionarea abuzurilor, parcurs european şi domnia legii! Niciodată în politica noastră nu a existat o diferenţă mai mare între ce s-a promis în campanie şi ce s-a făcut odată ajuns la putere: dictatura în partid şi eliminarea tuturor celor care nu ascultă orbeşte, schimbarea fără motiv a trei guverne într-un an, războaie propagandistice absurde, catastrofă din zona fiscal - bugetară, mega-minciuna cu creşterea salariilor, mascarada de conflict cu statul paralel şi Kovesi (adica foştii 'camarazi' şi protectori ai lui Dragnea) , relaţia aberantă cu reprezentanţii Uniunii Europene şi ai SUA (pe care îi atacăm fioros în emisiunile de la TV şi îi pupăm mieros la întâlnirile directe).

Opriţi imediat conflictul PSD cu Justiţia şi celelalte instituţii ale statului! PSD a fost mereu un sprijinitor al unui stat românesc puternic - nu suntem anarhişti şi nici revoluţionari paşoptişti! În cele 15 luni de când avem majoritate parlamentară absolută, am vorbit la televizor, am speriat magistraţii, am enervat milioane de români şi ne-am certat inutil cu SUA şi Comisia Europeană, dar nu am schimbat un alineat sau o virgulă dintr-o lege, chiar dacă avem decizii ale Curţii Constituţionale, directive europene şi cazuri clare de abuzuri şi aplicări aberante ale unor texte de lege! De 15 luni, Liviu Dragnea îşi negociează propriile dosare penale folosind PSD, Guvernul şi Parlamentul ca arme în această negociere! Haideţi să numim un grup de 5 oameni de drept (fără probleme penale), care să facă o listă clară de texte de lege, care trebuie modificate pentru a aplica deciziile CCR, directivele europene şi a opri abuzurile de sistem (nu Portocală e problema principala, ci legile pe baza cărora el a acţionat)!

Pagina 1 din 2 12