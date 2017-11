Ipoteză CUTREMURĂTOARE! Ponta, întâlnire de TAINĂ cu Maior și Coldea

Daniel Dragomir, fostul apropiat al lui Florian Coldea în perioada în care amândoi activau în cadrul Serviciului Român de Informații, a oferit o nouă informații care poate cutremura scena politică.





Acesta a afirmat că Ponta s-a întâlnit, în urmă cu puțin timp, cu Florian Coldea și George Maior. Nu în țară, ci peste granițe. În Turcia, afirmă Dragomir care lansează un nou scandal pe scena politică a României dacă informațiile se confirmă.

“Despre politica, politicieni si vacante.

Declaratia domnului Ponta data ieri, la UM Digi 24, unde altundeva:

“Ducem la comisia SRI tot felul de bandiți, de interlopi, care, în mod normal, ar trebui duși la pușcărie. E un haos din care toți avem de pierdut.”, a spus Victor Ponta la Digi 24.

Am evitat inca de la inceputul iesirii mele publice din 11 septembrie sa fac declaratii politice.

Voi incerca sa ma abtin in continuare, dar astfel de declaratii si cu atat mai mult date de domnul Ponta incep sa imi zdruncine din ce in ce mai serios zen-ul. In timp ce Comisia SRI face eforturi de buna credinta sa descopere gravele abuzuri si incalcari ale Constitutiei....

Are si rabdarea mea o limita. Mai ales ca spre exemplu nu eu sunt cel care s-a vazut “intamplator” in concediu acum doar cateva luni in Turcia cu Maior si cu tovarasul Coldea (cei doi fiind in sejur “comun” - ca in timpurile bune gen).

Asa ca reiau o tema de la fostul meu loc de munca: usor cu pianul pe scari domnule Ponta.”

