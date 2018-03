Ponta îi ATACĂ pe Tăriceanu și Băsescu: Ei doar vorbesc despre Unire, dar NU fac nimic pentru Basarabia!

Ex-premierul Victor Ponta susține, pe Facebook, că politicienii români care au susținut discursuri la Chișinău (printre care s-a numărat și fostul președinte Traian Băsescu), dar și cei care au decis ședința Parlamentului de astăzi, menită aniversării Unirii cu Basarabia (la inițiativa lui Călin Popescu-Tăriceanu), doar vorbesc despre acest deziderat istoric, fără a face absolut nimic pentru românii de dincolo de Prut.





”Un gand special pentru toti romanii de pe ambele maluri ale Prutului cu ocazia aniversarii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania - votata de Sfatul Tarii de la Chisinau in 27 Martie 1918 . Spre deosebire insa de cei care se ocupa doar cu vorbe goale, sedinte solemne si declaratii pompoase la meetinguri eu am considerat ca pentru adevarata Unire trebuie fapte : Asa am procedat in perioada 2012-2015 atunci cand am sprijinit constructia in Moldova de peste Prut peste 200 de gradinite, gazoductul Iasi - Ungheni, SMURD, Maternitatea din Chisinau, Sala cu orga, Teatrul din Cahul , am dus microbuze scolare si carti samd / la fel am procedat cand am mers in vizita oficiala la Bruxelles alaturi de Premierul Iurie Leanca si am obtinut ridicarea vizelor UE pentru cetatenii Moldovei / sau cand am invitat la sedinta de Guvern premierii Moldovei pentru a lua impreuna decizii pentru romani. Intotdeauna in istorie sunt oameni care vorbesc despre Unire si oameni care fac lucruri concrete pentru acest lucru - ma bucur sa fac parte din a doua categorie. Cinste celor care in urma cu 100 de ani au avut curajul sa faca Unirea. Sper sa ne ridicam si noi candva la nivelul lor”, scrie Victor Ponta.

Pagina 1 din 1