Ponta dezvăluie „NOTA DE PLATĂ” a ultimelor trei GUVERNE PSD. Fostul premier ȚINTEȘTE spre Dragnea. „Vindem casele din Brazilia?”

Fostul premier Victor Ponta a avut o ieșire dură care viza banii împrumutați de România. Din perspectiva politicianului, suma totală pe care guvernele social-democrate de când Liviu Dragnea a ajuns la cârrma PSD se ridică la un nivel colosal. Nu numai că împrumutul este imens, dar banii au fost cheltuiți fără cap, avertizează fostul premier.





Mesajul postat de Victor Ponta compară aceste împrumuturi cu cele pe care fostul președinte Traian Băsescu le luase de la Fondul Monetar Internațional.

„V-ati intrebat vreodata de unde dam acesti bani inapoi? Vindem Lacul Belina, firma Teldrum, casele din Brazilia sau din Teleorman sau din Sinaia, fondurile de vanatoare???? Nu cred - din pacate! Iar banii o sa ii dam inapoi din buzunar pentru ca nu sunt investiti in ceva productiv ci doar in cumpararea unor sefi de partid si unor jurnalisti care sa tina Sistemul de Putere al “Grupului de la Teleorman”!

Noi suntem tinuti prizonieri la televizor cu tot felul de povesti despre TRECUT ( azi s-a trezit din somn si Procurorul General “Nea Gusti” Lazar sa cerceteze evenimentele de la Revolutie) . Ce a fost acum 30, 20, 10 ani .

Intre timp nu avem voie si nici cum sa vorbim despre PREZENT - cum este guvernata tara , cum doar suntem mintiti cu tupeu nemarginit despre investitii care se fac doar in hartii, despre fonduri europene care se absorb doar in emisiunile tv platite de cate un ministru, despre salarii si pensii care cresc in discursuri sforaitoare si scad odata cu inflatia si cresterea tuturor preturilor”, a scris Ponta luni pe pagina sa de socializare.

În schimb, fostul lider al PSD crede că problema cea mai importantă este cea a viitorului.

„Şi mai ales nu avem voie să vorbim de VIITOR - unde trebuie să plătim toţi banii împrumutaţi acum ca să acopere prostia şi demagogia celor care ne guvernează. Cineva priceput mi-a făcut recent un calcul matematic din care rezultă că banii împrumutaţi de România şi aruncaţi pe prostii inutile de către Guvernele Dragnea 1, 2 şi 3 în 2017 - 2018 ajung deja la suma împrumutată de Băsescu de la FMI în 2010! Suntem chiar blestemaţi să repetăm toate tragediile trecutului sau chiar ne merităm soarta?", a adăugat Ponta.

Comentariul lui Ponta vine după ce a apărut o informaţie conform căreia Ministerul Finanţelor Publice a planificat în aprilie 2018 împrumuturi de la băncile comerciale de aproximativ 3,82 miliarde de lei, din care 3,4 miliarde de lei prin licitaţii de obligaţiuni de stat şi certificate de trezorerie, la care se poate adăuga suma de 420 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni. Sumele vor fi destinate refinanţării datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat. Conform prospectelor de emisiune, MFP are în program o licitaţie, în data de 16 aprilie, pentru certificate de trezorerie cu discount în sumă de 600 de milioane de lei, pe un an, nota agerpres.ro.

