ALERTĂ în PSD! PONT pentru DNA din partea lui Ponta. Dragnea este VIZAT de informația oferită de fostul premier

Victor Ponta continuă să facă dezvăluiri care au menirea, cel puțin la prima vedere, să alerteze procurorii DNA. Fostul premier a dezvăluit un episode controversat din trecutul lui Dragnea și lasă de înțeles că ”Strategia România 2040” poate avea un alt scop decât cel anunțat de către conducerea PSD.





Ponta a dezvăluit un episod petrecut în Teleorman. Liviu Dragnea elaborase o strategie de dezvoltate pe 10 ani pentru Teleorman, iar din banii alocați studiilor pentru proiecte actualul șef al PSD și-ar fi făcut, de fapt, inclusiv afișe electorale în cammpanie.

”Strategia lui Dragnea pana in 2040? Foarte simplu - sa va ia voturile si banii si sa nu faca nimic din ce v-a promis! La fel ca si “Strategia de dezvoltare a judetului Teleorman” din 2010 ( pe care va rog sa o cititi mai jos)!

Liviu Dragnea nu e in stare sa guverneze Romania nici de la o zi la alta, de la saptamana la alta, sau de pe o luna pe alta - tot ce s-a construit bun in 2012-2016 acum se fura sau se distruge! Romania arata mai rau decat in 2010 cu Basescu desi nu este nicio criza mondiala/ dar el stie cum trebuie guvernata Romania pana in 2040.

Care este Strategia lui Dragnea pana in 2040? Cum spuneam : e foarte simpla - vrea sa faca bani si proprietati in Romania sau Brazilia/ sa isi puna “fetele” in functii de unde sa il serveasca si sa il aduleze ca si cadanele din Harem pe Suleyman/ sa scape de dosarele penale pentru toate hotiile pe care le-a facut in trecut si pe care le va face in viitor.

Unii spun ca este o gluma sinistra / altii ca paranoia lui Dragnea este atat de avansata incat are nevoie de proiecte si manifestatii comunistoide ( genul celei de la Pitesti unde au lipsit doar portretele gigant ale “Conducatorului”)!

Iar eu va zic doar ca vrea sa va ia banii si voturile. Are experienta - a mai facut “Strategii” la fel ca aceasta pe care o propune pt toata tara !! Ia cititi mai jos :

Sa recapitulam : in 2010 Liviu Dragnea le-a facut o strategie bietilor oameni din Teleorman/ pana in 2016 ( sigur daca il votau doar pe Dragnea la conducere) urmau sa aiba in judetul lor : aeroport, hidrocentrala, autostrada, spital regional si gradinite moderne etc.

Pentru a face documentul Dragnea a cheltuit cam 100.000 euro bani publici (din care 75% bani europeni) / si-a facut si afise de campanie electorala pentru el tot cu acei bani.

Intre timp din promisiunile din document s-au realizat fix ZERO / dar firma Teldrum a facut profit cam 10 milioane de euro anual lucrand cu CJ Teleorman si alte institutii publice / iar Dragnea a ajuns mare sef la Bucuresti si acum ii “fraiereste” pe toti romanii cu “Strategii Science Fiction “ cum a facut si cu locuitorii Teleormanului.

Dupa care metoda de la Teleorman se aplica pe plan national : va promite salarii duble si in final luati mai putin ; promite ca lupta cu “Statul Paralel” dar face el un stat paralel la Scrovistea ; are o Strategie sa o schimbe pe Kovesi dar de fapt nu se atinge nimeni de ea daca a lasat-o moale cu Dosarul Teldrum/ ba chiar metoda de la Teleorman acum se aplica si pe plan international : are o Strategie sa mute ambasada Romaniei la Ierusalim dar stie bine ca nu se misca nici macar un fax sau un xerox - doar Dragnea e fericit ca acum de la sarlatan judetean a ajuns chiar sarlatan international!!

Asa ca solutia este foarte simpla si clara : ne lasam mintiti , pacaliti, cumparati si batjocoriti cum s-au lasat oamenii din Teleorman cu Strategia din 2010? Sau il trimitem pe Dragnea sa isi scrie Strategia la Rahova .... pana in 2040? De noi depinde”, arată Victor Ponta, pe pagina personală de Facebook.

