Ponta, DEZVĂLUIRI fără PRECEDENT: „Nu îmi place să pierd”

Victor Ponta a făcut o serie de dezvăluiri, referindu-se la o discuție pe care a avut-o cu fiul său. „Nu îmi place să pierd” i-a spus acestuia fostul premier, vorbindu-i și despre modurile în care încearcă să se mențină mereu tânăr.





„Nu mai sunt revoluţionar. Mă mai revolt, dar trece timpul. Încerc să mă menţin updatat. Vreau să am mereu telefon nou, ultimul model, ultimul ceas. Mi-a cerut bani băiatul şi i-am zis că îi dau dacă îl învăţ ceva. Am înţeles cum e cu snapchatul. Am avut mulţi consilieri şi mulţi oameni inteligenţi. Un personaj mai în vârstă mi-a spus că mă învaţă multe lucruri, dar experienţa nu te învaţă nimeni. Era vorba de un american”, a afirmat Victor Ponta, într-un interviu la Canal 33 acordat Cristinei Ţopescu.

Fostul premier a vorbit și despre copilăria sa și despre cum reacționa atunci când pierdea ceva.

„Eu am învîţat mai mult din înfrângeri decât din victorii. Nu îmi place să pierd. Am învăţat să pierd. Când eram adolescent, aruncam cu cârţile când pierdeam la rentz şi ne băteam după un meci de baschet”, a explicat fostul social-democrat.