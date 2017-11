Ponta a expus marele motiv pentru care DRAGNEA TREBUIE SĂ-ŞI DEA DEMISIA din PSD. Puterea exemplului ignorat

Victor Ponta l-a atacat din nou pe Liviu Dragnea, într-un interviu la Digi 24, referitor la poziția pe care PSD a avut-o față de comunicatul SUA cu privire la modificările legilor justiției.





„Am citit mesajul public care a fost in mod sigur transmis și in privat, dar Dragnea nu a fost in stare sa-l inteleaga”, a declarat Ponta referitor la mesajul Departamentului de Stat al SUA, cu privire la ce ar trebui să facă parlamentarii români cu proiectul de modificare a Legilor Justiţiei.

„Dupa ce mi s-a deschis un dosar penal, primul lucru pe care l-am spus este ca nu pot ramane la PSD pana nu imi spune un judecator ca sunt nevinovat. E ca in sport, daca iti da arbitru cartonas galben, n-ai cum sa te certi cu el... Eu cand il vad pe Dragnea zi de zi la Înalta Curte...Dragnea e presedintele PSD, asta nu se poate. Eu am asa am procedat... Sa te duci cu partidul dupa tine le Înalta Curte...mi se pare ca insemna ca echipa din care faci parte, ca esti dispus sa ii sacrifici pe toti in interesul tau, ceea ce este grav”, a spus Ponta.

„Ce vrea Romania? Ne certam cu americanii, ne certam cu toata lumea...cred ca e ridicol sa te ratoiesti la americani dupa ce te straduiesti sa ajungi acolo ca sa faci o poza.... Dragnea a platit ca sa faca o poza acolo, la Washington”, a mai precizat fostul premier.

Victor Ponta a comentat și informația zilei, cum că ministrul Carmen Dan a descoperit în propria locuință un dispozitiv de interceptare, spunând că „se face de râs cu povestea microfonului”.

”Ce caută doamna respectivă la Ministerul de Interne nu a înțeles nimeni! Sunt ministere la care nu poți să pui secretara, șoferul, colegii de bere. Doamna e la nivelul de căutat microfoane prin casă, ăsta e nivelul. Iei un om secretar la o școală din Videle și îl pui ministru de Interne. Mi se pare o chestiune de neseriozitate, în locul ei nu aș fi făcut tapaj, se face de râs.”, a spus Victor Ponta.

