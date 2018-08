Hai să ne revenim! Nici polițiștii, nici militarii, nici medicii nu sunt slugile noastre! Editorial de Simona Ionescu

E un curent pe rețeaua de socializare Facebook de te apucă durerea de cap. Din cauza bâlbâielii șefilor de la Interne în cazul mașinii cu număr obscen, dar mai ales a „strategiei” acestora de a-l pedepsi pe șoferul anti-PSD, polițiștii sunt executați de-a valma în mii de postări ale utilizatorilor de internet.





Miștourile și jignirile curg în valuri, polițiștii devenind cei mai proști români din țară, abuzivi și buni de luat la întrebări de către cetățeni - cât mai dur posibil, deoarece sunt „plătiți din banii noștri”.

Ultima remarcă a devenit viral pe internet, ideea împărtășită fiind că polițiștii trebuie trași la răspundere de contribuabili fiindcă ei le plătesc salariul, ca la toți bugetarii, de altfel. Exagerată pretenția, dar, în fine...

Doi polițiști și-au pierdut cumpătul și au răbufnit pe Facebook, neținând cont că își târâie instituția și colegii într-un scandal provocat de politruci efemeri.

Primul a reacționat purtătorul de cuvânt de la Brigada Rutieră, care a scris pe pagina lui de Facebook că oamenii ar trebui să apeleze la popă, la vecini și la rude în loc de Poliție, atunci când au probleme. Al doilea derapaj a venit de la o polițistă, angajată a IPJ Vaslui, Maria Chetran. Redau textul scris de ea deoarece a dispărut destul de repede de pe net, polițista închizându-și pagina, cel mai probabil la solicitarea superiorilor din IPJ sau din Ministerul de Interne.

„Din tot scandalul ăsta cu Poliția Română, nimic nu mă enervează mai mult decât pulifricii ăştia care fac afirmaţia că îmi plătesc mie salariul. Că e unul prost acolo sus, nu înseamnă că sunt toţi. Să faci afirmaţia că-mi plăteşti mie salariul, tu... contribuabilul cinstit, deja îţi arată gradul de IQ. Sub 30, ca Veorica. Și dacă tot am în listă pulifrici din ăştia care îmi plătesc mie salariul, de ce plm (pacea liniştii mele) nu ieşiţi voi cu capul sus din lista mea de Facebook, ca să nu mă cobor eu sub nivelul de IQ 30 al Veoricăi şi să vă şi nominalizez? Respect!!! #mândrăcăsuntpoliţistă”, a scris Maria Chetran (39 de ani) pe pagina de Facebook, poziționându-se categoric politic, dincolo supărarea cu salariul.

Șefii IPJ Vaslui au anunțat că au declanșat o anchetă pentru că nu tolerează „un astfel de limbaj și comportament din partea unui poliţist”.

De neacceptat astfel de ieșiri publice din partea unor reprezentanți ai autorității statului! Sunt ofensatoare la fel cum sunt replicile acelor contribuabili care consideră că polițiștii, pompierii, militarii, echipele de pe ambulanțe, medicii stau în servicii pe banii lor. N-am ajuns să văd încă un cetățean intrând într-un spital sau cabinet și strigându-I medicului: Băi doctore, dacă nu mă pui repede pe picioare, te ia mama naibii, că tu stai aici pe banii mei, băi bugetarule! Deși n-ar fi exclus să apară asemenea incidente după cum se propagă în ultima vreme ideea de stăpâni și slugi!

Vă amintiți reportajele tv sau din presa scrisă din timpul marilor zăpezi sau inundații, când soldații Armatei sau pompierii sau jandarmii dădeau la lopată, săpau șanțuri de scurgere, iar sătenii – bărbați vânjoși – stăteau la cârciumă și beau, așteptând camioanele cu ajutoare de la Guvern și ONG-uri? Ceva asemănător s-a filmat de curând, într-o comună din Teleorman, inundată. Imagina arăta doi țărani așezați pe o bancă, cu picioarele în apă, uitându-se cum niște pompieri le scoteau mâlul și apa din localitate. Comentariile românilor au fost devastatoare la adresa sătenilor puturoși, care gândeau fix așa: E treaba pompierilor, că d-aia îi plătim din taxe! Revoltă justificată de bunul-simț, aș putea zice. Dar…

