„Șerifii” din Poliția Română. L-au încătușat abuziv pe liderul Operatorilor de Transport și au împușcat o femeie

În Capitală, preşedintele Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT), Augustin Hagiu, a povesit, pentru EVZ, cum a fost încătușat, marți după amiază, în plină stradă, de polițiști de la Secția 19, după ce a vrut să sesizeze o amenințare și o tentativă de distrugere a mașinii sale. „Am văzut un scandal în fața blocului, unde era parcată mașina mea”, a relatat Hagiu. El spune că a coborât și i-a reproșat clientei unui taxi, de etnie rromă, că trage de ștergătorul de parbriz al mașinii lui. Femeia i-a reproșat că autoturismul său este parcat necorespunzător și, din această cauză, s-au luat la ceartă doi șoferi de taximetre, într-ul dintre acestea fiind ea, ca și client. Ulterior, Hagiu a urcat în apartament și, la scurt timp, a văzut un echipaj de Poliție. A coborât, având actele asupra lui, încercând să le explice agenților ce s-a întâmplat, cum a fost amenințat de femeie. Polițiștii l-au luat la întrebări și i-au cerut să se legitimeze. El le-ar fi propus agenților să vină la el în casă sau să se legitimeze lângă mașina sa, aflată la câțiva metri distanță. „Era strada plină de rromi. Vă dați seama că nu aș fi vrut să afle toate datele mele”, a explicat Hagiu. Polițiștii i-ar fi răspuns că, dacă nu vrea să se legitimize, îl duc la secție. „Merg la secție”, a răspuns Hagiu, care s-a îndreptat către autospeciala de poliție și a pus mâna pe mâner. Atunci, cei doi agenți au tăbărât pe el, l-au imobilizat și încătușat pe motiv că nu are voie să atingă mașina Poliției. A fost dus la Secția 19 unde a stat circa 30 de minute. „Credeam că sunt la camera ascunsă”, a mărturisit Augustin Hagiu. El spune că a fost ținta bătăii de joc a celor doi tineri agenți care nici măcar nu s-au prezentat și i-au umblat în telefon, fără permisiunea lui. Într-un final, l-au scos din sediu, fără nicio explicație. A sunat avocata și a depus o plângere, după ce s-a lovit și de refuzul șefului de secție de a-i nominaliza pe cei doi „șerifi”. Poliția Capitalei susține, însă, că echipajul a sosit la fața locului la o sesizare făcută la 112 de către o femeie care susținea că a fost înjurată de „un bărbat care a coborât, ulterior, din imobil”. Deoarece ar fi fost recalcitrant atât față de femeie cât și de polițiști, bărbatul a fost încătușat și condus la secție unde ar fi fost amendat cu 300 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, conform legii 61/1991. „Aflu de la dumneavoastră că am fost amendat. Eu nu am primit niciun proces verbal”, a fost răspunsul șocant al lui Augustin Hagiu.

A tras în pasageră

