PNL sau viziunea bolșevică asupra presei. România lui Cristoiu

Un clișeu de istorie literară spune că opera capătă la un moment dat un destin propriu, care scapă minimului control al autorului. Vineri, 9 martie 2018, i-am luat lui Sebastian Ghiță, la Belgrad, un interviu de patru ore, cerut de Evenimentul zilei. Dan Andronic, în calitate de director al ziarului, devenit producător, a manageriat întreprinderea jurnalistică. Prin ziar, el a cumpărat bilete de avion, a luat locuri la hotel, a negociat cu Sebastian Ghiță (n-am mai vorbit cu Sebastian Ghiță la telefon dinainte de plecarea sa din țară) și mai ales m-a însoțit la Belgrad. M-a însoțit nu numai pentru că interviu era pentru Evenimentul zilei, ci și pentru că, în orice călătorie în străinătate, prefer să fiu îndrumat în chip dictatorial. I-am zis și lui Dan Andronic, în clipa cînd mi-a cerut interviul, că nu merg la Belgrad decît însoțit de el pe post de îndrumător. Pentru acest interviu m-am pregătit în stilul meu nătîng (nătîng pentru că nu-i rentabil) citind și fișînd despre Sebastian Ghiță cam tot ce s-a scris despre el mai important în presă.





Am scris și am tras la imprimantă aproape 50 de întrebări pe care urma să le pun lui Sebastian Ghiță. Fiecare întrebare era urmată de două pagini cu date, declarații, în legătură cu întrebarea. Așa cum au văzut telespectatorii, Sebastian Ghiță o lua din cînd în cînd razna sau încerca să mă aburească. O experiență de 20 de ani de interviuri în direct m-a învățat că singura formulă de contracarare a acestui nărav e documentul pe care trebuie să-l ai în dosar. Cînd vezi că interlocutorul vrea să te ducă cu preșul, scoți imediat documentul. Interviul a fost înregistrat de un operator (printre cei mai bun din audiovizual) de la România tv. Dînd curs condiției puse de mine, deși înregistrat, interviul s-a desfășurat șnur, ca și cum ar fi fost în direct. În noaptea dinaintea interviului, deși luasem cu mine Memoriile lui von Manstein, cuceritorul Sevastopolului în Campania din Est, avînd sub comandă și unități românești, am recitit întrebările și paginile cu date. Cînd am încheiat interviul, am răsuflat ușurat. De la Sebastian Ghiță mă puteam întoarce la von Manstein. O dată încheiat interviul, el a devenit o operă jurnalistică. Și asemenea oricărei opere, el a căpătat un destin propriu.

Am abandonat preocuparea față de interviu, nu numai pentru că el a intrat în proprietatea Evenimentului zilei, dar și pentru a mă întoarce la lecturile mele. Împărțirea interviului în episoade, difuzarea lui la trei televiziuni de știri, campania de publicitate n-au nici o legătură cu mine. Spun asta din strict interes de istoric al presei. Singura mea preocupare din după-amiaza lui 9 martie 2018 a fost dacă operatorul a ajuns la București, la post cu caseta. Le spuneam lui Sebastian Ghiță și Dan Andronic - glumind - că preocuparea mea izvorăște din întîmplarea cu caseta care a dus la căderea regimului coloneilor în Grecia, în iulie 1974, după instalarea sa de către CIA în 1967. Studenții de la Politehnică, studenții protestatari, se agățaseră de poartă ca să nu intre tancurile, să spargă mișcarea de protest. Tancurile n-au ținut cont de asta. Au intrat prăbușind poarta peste studenți. De la fereastra hotelului de peste drum o echipă de la o televiziune occidentală a filmat tragedia. Aflînd că cineva a filmat scena, armata s-a pus în mișcare pentru ca nu cumva caseta să ajungă peste graniță. În ciuda acestor zbateri, caseta a trecut granița, a fost difuzată și în urma difuzării regimul coloneilor a căzut, lăsat din brațe de americani în urma uriașei presiuni internaționale.

După interviu Sebastian Ghiță și Dan Andronic m-au avertizat că mulți pantaloni, cu sau fără vipușcă, tremură la București la gîndul că materialul va fi dat publicității. Scutit de vanitatea de a crede că presa poate să provoace fie și o adiere prin birourile celor care conduc România din umbră, nu i-am crezut pe cei doi. Știam că una dintre diversiunile executate de Unitățile militare din presă constă în șmecheria cu Știrea care nu există. Dezvăluirile lui Vlad Cosma de la Antena 3, deși cutremurătoare pentru adevărul despre abuzurile Binomului SR- DNA, au fost trecute cu vederea de UM ale Diviziei Presă. Eram sigur că așa se va întîmpla și cu interviul. Agitația vecină cu isteria care a lovit Digi TV, Realitatea tv, Ziare. com și alte gazete de perete de la intrarea în cazărmi, m-a contrazis. Dezvăluirile lui Sebastian Ghiță, care se vor întinde pe mai multe episoade, au făcut să tremure mulți pantaloni și să asude multe moletiere.

O anume Dorina Rusu, despre care nici acum n-am aflat dacă în afară de a fi văduvă de politician celebru, mai are și o altă profesie, a cerut CNA nici mai mult nici mai puțin decît să se autosesizeze în chestiunea Conspirației care a fost transmiterea simultană la mai multe televiziuni a primei părți a interviului.

Se vede că distinsa e la bază tractoristă și nu ziaristă. Interviul e proprietatea Evenimentului zilei. Ziarul l-a oferit pe gratis tuturor televiziunilor de știri.

Cu excepția UM Digi Tv și Realitatea tv, televiziunile de știri l-au preluat fără să clipească. De ce?

Păi cum să nu dai 40 de minute de interviu cu Sebastian Ghiță intervievat de Ion Cristoiu care nu te costă nimic? În alte părți, Evenimentul Zilei ar fi vîndut interviul pe bani buni la televiziune iar pe mine m-ar fi plătit regește pentru el.

Pentru acest interviu Ev zilei nu mi-a dat nici un ban. Ba chiar, la un moment dat, am fost cît pe-aci să-mi plătesc eu hotelul la Belgrad.

Nu știu ce efecte vor avea dezvăluirile lui Ghiță pentru democrația noastră pe termen lung. Pe termen scurt știu însă sigur că difuzarea primei părți a avut un efect neașteptat de benefic pentru democrația de la noi: A denunțat, ca o hîrtie de turnesol, viziunea bolșevică asupra presei a PNL, zis și partidul lui Ionel Brătianu.

