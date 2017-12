PNL se laudă că face Opoziție la PSD, dar „uită” să scape de liberalii „blatiști” | Exclusiv EVZ

La începutul lunii noiembrie, liderul liberal, Ludovic Orban, declara, pentru EVZ, că îl va demite de la șefia PNL Sector 3 pe Florin Alexe, din cauza „pactizării” cu PSD. Cu toate acestea, nici după aproape două luni, nu au fost luate măsuri concrete în acest sens. Un alt caz asupra căruia liberalii nu au luat încă nicio decizie oficială este cel al senatorului, Daniel Zamfir, pe care conducerea partidului l-a acuzat că a susținut unele inițiative ale social-democraților.





Evenimentul zilei i-a solicitat președintelui PNL, Ludovic Orban, un punct de vedere pe acest subiect: „N-am avut momentul să pun în practică anunțul. Am avut moțiunea de cenzură, după aceea au fost 90 de ani de la moartea lui Brătianu, când am avut eveniment la Oradea. Apoi a murit Majestatea Sa, regele Mihai. Am amânat, dar nu m-am răzgândit.”

Surse din cadrul conducerii liberale ne-au spus că Florin Alexe și primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, sunt adversari politici doar pe hârtie. În realitate, cei doi sunt buni prieteni, iar la nivelul organizației liberale a Sectorului 3 opoziția este insesizabilă, în condițiile în care mulți consilieri locali ai PNL votează cot la cot cu cei de la PSD.

Aceleași surse au precizat, pentru EVZ, că Ludovic Orban i-a pus în vedere lui Florin Alexe să renunțe la blatul cu PSD încă de la Congresul din 17 iunie, în care liberalii l-au ales lider al formațiunii.

În organizaţia PNL Sector 3 mai este și Victor Ionescu, fostul co-președinte al PNL Diaspora. El este primul liberal care a decis să colaboreze oficial cu PSD, acceptând numirea în funcţia de subsecretar de stat în Ministerul Românilor de Pretutindeni, în Guvernul Tudose.

Daniel Zamfir trece la ALDE?

Pe 8 decembrie, liderul liberal, Ludovic Orban, și-a arătat nemulțumirea față de inițiativa legislativă semnată de senatorul PNL, Daniel Zamfir, care prevede plafonarea dobânzilor la creditele bancare. Ulterior, senatorul liberal a scris, într-o postare pe Facebook, că a primit un avertisment de excludere din partid. Totodată, EVZ a aflat că în interiorul formațiunii de dreapta circulă informații potrivit cărora Daniel Zamfir și-ar pregăti o trecere la ALDE, partidul lui Călin Popescu-Tăriceanu.

Întrebat de EVZ despre o posibilă excludere din partid a lui Daniel Zamfir, liderul PNL, Ludovic Orban a spus că a fost „o preluare greșită” a informațiilor și că acesta ar risca doar o sancțiune, „în cazul în care își mai atacă colegii și dacă se mai înfățișează în susținerea proiectelor de legi cu oameni din zona PSD”.