PNL și Iohannis, DISTRUȘI peste OCEAN: Nu vă mai lăsați MANIPULAȚI

Chris Terhes, președintele Coaliției românilor din America pentru combaterea corupției, critică în termeni duri atitudinea pe care PNL, un partid istoric în România, o are față de Iohannis.





Terhes a ieșit cu un text acid la adresa opoziției, dar și a lui Iohannis din cauza modificărilor aduse legilor justiției.

"Dupa ce s-au scremut, protestat si facuta carpe in fata serviciilor si a lui Iohannis, PNL-ul a identificat numai 4 exceptii intrinseci de neconstitutionalitate la modificarile la Legea 303/2004 si nici una nu are legatura cu incalcarea independentei justitiei.

E mereu bine ca in momente de isterie, cand toti striga si isi rup hainele de ei, ori cand se folosesc trasoare si simulatoare cu "foc la gura tevii", sa cauti sa isi pastrezi calmul, sa vezi ce zice unul, ce zice altul, sa analizezi si apoi sa tragi o concluzie. Asa e si cu legile justitiei.

Marele PNL, acest partid istoric care a absorbit un alt partid, s-a facut pur si simplu pres in fata lui Iohannis si a serviciilor urland ca modificarile la legile justitiei incalca independenta justitiei.

Macar securistul Stelian de la USR avea clasa. Dar cei de la PNL, atat prin activitatea din Comisie cat si prin toate declaratiile de presa date ulterior, au fost pur si simplu penibili.

Asadar, dupa ce s-au scremut toti ca legile astea incalca independenta justitiei si ca ce mare cataclism vine peste justitie, acum PNL a sesizat CCR-ul ca modificarile la Legea 303/2004, prima lege a justitiei, ar fi neconstitutionale.

Cand am vazut stirea imi spun, domnule' or fi prezentat astia o documentatie la CCR de va revolution statul de drept.

Cand ma uit in sesizarea PNL: soc si groaza. Sesizarea are 19 pagini din care, in cea mai mare parte, PNL invoca exceptii de neconstitutionalitate extrinseci (adica chestiuni de procedura, bicameralism, comisie comuna, etc).

Cand a venit vorba despre exceptiile instrinseci de neconstitutionale, adica alea care tin de fondul problemei, singurele exceptii de neconstitutionale identificate de PNL la modificarile pe Legea 303/2004 au fost urmatoarele:

1. Dispozitiile privind detasarea nu ar fi clare.

2. Ar exista o contradictie intre un articol care spune ca "Judecătorul sau procurorul poate fi numit în funcția de membru al Guvernului" si un alt articol unde se mentioneaza exceptiile de la incompatibilitati.

3. In modificari se spune ca numirea in functiile de conducere la parchetele din tara se face numai prin "concurs sau examen".