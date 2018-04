PNL îl acuză pe Cioloș că ajută PSD

Fostul premier tehnocrat Dacian Cioloș a depus, vinerea trecută, actele pentru înfiinţarea partidului „Mişcarea România Împreună” (RO+), desprins din platforma civică România 100.





USR a început să curteze MRÎ pentru „un drum comun”, în timp PNL l-a acuzat pe Cioloș de „canibalism” politic.

Atacuri

Întrebat în cadrul unei emisiunii TV dacă are vreun regret că nu a intrat în PNL înainte de alegerile parlamentare din 2016, Cioloş a spus că: „Nu regret că mi-am ţinut cuvântul în faţa Parlamentul. M-am ţinut ce mi-am asumat, adică o guvernare independentă. Eu am spus că nu voi intra în niciun partid politic. Am făcut exact acest lucru”. „În loc să se reformeze, PNL a abordat o retorică ipocrită”, a completat fostul premier.

Nemulțumiri

Fostul ministru pentru dialog social în guvernul condus de Dacian Cioloş, Violeta Alexandru, a anunţat că va înceta colaborarea cu „echipa Cioloş”, după anunţul fostului premier privind înfiinţarea partidului. Ea a afirmat că „orice nouă construcţie politică neclarificată doctrinar confuzează electoratul” şi „canibalizează opoziţia de astăzi”. „Orice nouă construcţie politică neclarificată doctrinar confuzează electoratul, un electorat sufocat de modelul populist promovat de PSDALDE, canibalizează opoziţia de astăzi, mai ales USR. Voturile se vor risipi. Plătim un preţ prea mare în condiţiile în care, oricum, la un moment dat, opoziţia tot va trebui să colaboreze”, a declarat fostul ministru.

De asemenea, și fostul președinte al PNL, Alina Gorghiu, a apreciat că orice nou partid politic în afară de PNL va duce la fragmentarea Opoziției.

„Regret şi în ziua de astăzi, dacă puteţi să vă imaginaţi, regret că nu l-am auzit mulţumind PNL nici în ziua de astăzi. Orice nouă formulă politică în afara PNL nu ajută decât la fragmentarea opoziţiei” a declarat Gorghiu.

Propuneri

Preşedintele USR, Dan Barna, a apreciat, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, că drumul lui Dacian Cioloş, al lui Vlad Voiculescu şi al membrilor RO100 „este comun cu al USR”, pentru că „singura şansă de politică decentă în România sunt oamenii valoroşi”. El a semnalat că USR și MRÎ vor găsi „cele mai inspirate soluții de colaborare”.

Condiție pentru Iohannis

Fostul premier a declarat că preşedintele Iohannis poate conta pe susţinerea sa pentru un nou mandat la Palatul Cotroceni „în măsura în care continuă cu acelaşi mod de abordare cu care ne-am obişnuit până acum”. În privinţa unei posibile susţineri a candidaturii lui Iohannis de către noul partid, Cioloş a precizat că aceasta depinde de strategia partidului şi nu îşi poate lua un angajament acum.

