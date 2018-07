PNL dă de pământ cu USR pentru Iohannis!

Decizia liderului USR, Dan Barna, de a deschide ușa partidului său către fosta șefă DNA, Laura Codruța Kovesi, pentru ca, ulterior, aceasta să candideze din partea formațiunii politice la Președinția României, a fost catalogată de liderul PNL, Ludovic Orban, ca fiind „deplasată”





Dezamăgirea PNL față de poziția luată de colegii lor din Opoziție a ajuns până la a compara USR cu „foamea de imagine a lui Firea, care a încercat să fure din gloria Simonei Halep”. Cu alte cuvinte, „tentativa lui Barna” a fost de a încerca „să se lipească de imaginea doamnei Kovesi”.

„Nu poţi, la prima adiere de vânt, să te lepezi de Iohannis şi să anunţi că ai candidat propriu la Preşedinţie. Chiar mi s-a părut total deplasată decizia preşedintelui USR de a o invita pe doamna Kovesi să fie candidat. (...) Aici sunt nişte lucruri pe care nu le faci dacă ai o minimă experienţă politică şi minimă deontologie în materie de acţiune politică. Ştii că anumite lucruri nu se fac. Nu poţi să încerci să câştigi imagine de pe urma popularităţii cuiva care a dobândit popularitatea în altă zonă decât politică”, a afirmat liderul PNL, la Realitatea Tv.

De altfel, Ludovic Orban a mai spus că rânva liderului USR de a câștiga imagine „printr-o persoană care se află într- o situație dificilă și care tocmai a pierdut o poziție” nu a făcut decât să dea „pretext la toată propaganda care urlă că, de fapt, Kovesi a făcut justiție selectivă și că a avut un partizanat politic”.

„Păi, ce, tu îi dai o coloratură politică doamnei Kovesi? Ca să nu spun că doamna Kovesi nu era într-o situaţie în care să-i faci o astfel de ofertă, iar eu chiar nu ştiu, să spui că doamna Kovesi a zis că se gândeşte nu mi se pare corect şi aici ei trebuie să îşi regândească atitudinea şi poziţiile publice. PNL are o decizie clară şi limpede, suntem alături de preşedintele României. Klaus Iohannis este candidatul nostru la Preşedinţie, pe care îl sprijinim şi la bine, şi la greu”, a adăugat liderul PNL.

Plângere la oficialii europeni

Critici din partea președintelui liberalilor, Ludovic Orban, au fost aduse și șefei Guvernului, Viorica Dăncilă, căreia, punându-i la îndoială capacitatea de înțelegere, a ținut să îi reamintească faptul că sesizarea sa la DIICOT nu privește doar posibilitatea comiterii infracțiunii de înaltă tradăre de către liderii PSD, ci și alte fapte, printre care și cea privind uzurparea de funcții.

„Am înţeles că doamna Dăncilă i s-a plâns preşedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, de faptul că eu i-am făcut sesizare. Numai că ce a omis să spună doamna Dăncilă - şi cred că nu înţelege - eu nu am făcut sesizare numai legată de posibilitatea comiterii infracţiunii de înaltă trădare, am făcut sesizare pe divulgare de informaţii cu caracter secret, faptă care evident s-a comis, am făcut sesizare pentru uzurpare de funcţii, adică premierul şi Guvernul au uzurpat funcţia preşedintelui”, a subliniat Ludovic Orban.

PNL va merge singur, dar nu prea, la viitoare bătălii electorale!

PNL va merge pe liste proprii la alegerile europarlamentare din 2019, a anunțat Ludovic Orban. De altfel, el a spus că liberalii nu vor exclude dialogul, cooperarea şi susţinerea unor demersuri comune cu celelalte partide din Opoziţie „atunci când este necesar”.

„La alegerile europarlamentare, PNL, ca membru al PPE, va participa pe liste proprii, pentru că familiile politice nu se amestecă în alegerile europarlamentare, pentru că asta este regula după care funcţionează”, a precizat președintele PNL. În ceea ce priveşte alegerile locale şi parlamentare din 2020, el a spus că partidul său, fiind deschis la discuţii şi în funcţie de cum vor arăta cercetările sociologice şi analizele, va vedea care este formula ideală de prezentare.

