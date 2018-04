Deputat PNL: Dacă Legea educației permite profesorilor să oblige elevii să stea în cap în fața unor politicieni - ea trebuie schimbată

Deputatul PNL, Ovidiu Raetchi, a anunțat, duminică, pe Facebook, că va depune o inițiativă legislativă prin care folosirea elevilor în activiăți publice care urmăresc un beneficiu politic implicit sau direct să fie interzisă și sancționată prin lege.





„Cazul fetiței obligate de dascăli sa facă tumbe pentru placerea si PR-ul doamnei Viorica Dăncilă, precum și elevii smulși de la ore pentru garnisirea pozelor oficiale cu putin viitor luminos in maniera nord-coreeana - aceste lucruri nu pot lăsate la nivelul indignării de Facebook (foarte legitima, de altfel), ci ne obligă să căutăm si soluții de prevenire si sancționare. Dacă Legea educației naționale permite profesorilor să oblige copiii să stea în cap în fața unor politicieni - ea trebuie schimbată rapid! Au fost informați părinții despre utilizarea copiilor lor in parade comunistoide? Si-au dat ei un acord scris pentru asta? Unde se termina "interzicerea politicii in scoli" si de unde intra in scena servilismul, oportunismul, iresponsabilitatea, parazitarea politica a structurilor educaționale?”, a scris deputatul PNL pe Facebook.

În context, Raetchi a subliniat necesitatea organizării unei dezbateri pentru modificarea legii educației naționale.

„Devin absolut necesare, în context, o dezbatere si o inițiativă legislativă (explicita si funcțională) prin care implicarea copiilor - de către profesori, in contextul sistemului de învățământ - in astfel de activități publice care urmăresc un beneficiu politic implicit sau direct, si care ii pot supune unor tratamente umilitoare, să fie interzisă și sancționată prin lege”, a conchis Raetchi.

